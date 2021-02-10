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大陸新增新冠確診病例14例，均為境外輸入
大陸國家衛健委10日發布，9日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例14例，均為境外輸入病例（上海6例，浙江3例，天津1例，江蘇1例，福建1例，四川1例，陝西1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
截至9日22時，北京中高風險地區已全部清零，大陸全國現有6+16個高中風險地區。
數據顯示，大陸境外輸入現有確診病例267例（其中重症病例4例），現有疑似病例2例。累計確診病例4832例，累計治癒出院病例4565例，無死亡病例。
大陸國家藥監局網站也披露，截至10日，國家藥品監督管理局經審批批准56個新冠病毒檢測試劑，其中包括26個核酸檢測試劑，27個抗體檢測試劑，3個抗原檢測試劑；核酸檢測試劑日產能665.6萬人份，抗體檢測試劑日產能1646萬人份，抗原檢測試劑日產能190.3萬人份，累計日產能2501.9萬人份。
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