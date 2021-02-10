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大陸1月CPI年減0.3%，豬肉價格下降3.9%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
1月CPI（消費者物價指數）比去年同期下降0.3%。新華社資料照片
1月CPI（消費者物價指數）比去年同期下降0.3%。新華社資料照片

大陸國家統計局10日發布的1月CPI（消費者物價指數）比去年同期下降0.3%，年增率由漲轉降，月增率的漲幅則擴大0.3個百分點。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，從月增率來看，受節日臨近、局部地區疫情和低溫天氣等因素影響，CPI上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。其中，食品價格上漲4.1%，漲幅擴大1.3個百分點，影響CPI上漲約0.78個百分點。

她指出，食品中，受部分地區出現降溫及雨雪天氣影響，鮮菜生產儲運成本增加，價格上漲19.0%，漲幅擴大10.5個百分點。

從年增率來看，由於春節錯月導致去年同期對比基數較高，CPI由上月上漲0.2%轉為下降0.3%。其中，食品價格上漲1.6%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約0.30個百分點。食品中，鮮菜價格上漲10.9%，漲幅擴大4.4個百分點；豬肉價格下降3.9%，降幅擴大2.6個百分點。

董莉娟指出，今年2月過春節，加上局部散發疫情影響，1月居民外出及一些接觸式服務消費均有減少，出行類服務價格的年增率下降較多，其中飛機票和旅行社收費價格比去年同期分別下降33.2%和9.9%

在PPI（工業生產者出廠價格指數）方面，從月增率來看，大陸國內需求持續改善，原油、鐵礦石等國際大宗商品價格延續上漲勢頭，帶動1月PPI上漲1.0%。

從年增率來看，PPI由上月下降0.4%轉為上漲0.3%。其中，生產資料價格由上月下降0.5%轉為上漲0.5%；生活資料價格下降0.2%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

CPI 疫情

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