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新能源汽車銷量 連7月創新高

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
大陸新能源汽車連續7個月銷量創歷史新高。圖為上個月在海南海口舉行的新能源暨智能網聯汽車展覽會。（中新社）
大陸新能源汽車連續7個月銷量創歷史新高。圖為上個月在海南海口舉行的新能源暨智能網聯汽車展覽會。（中新社）

中國汽車工業協會（中汽協）9日發布數據顯示，1月大陸汽車產銷分別為238.8萬輛和250.3萬輛，比去年12月分別下降15.9%和11.6%，但比去年同期增長34.6%和29.5%。

中汽協表示，1月產銷年增率大幅增長的原因有兩點，一是當前市場需求仍在恢復，二是由於2020年春節假期在1月，加上去年初疫情影響，因此基數水準較低。從月增率看，生產降幅較快，反映出汽車晶片供應不足影響到企業生產節奏。

數據顯示，1月新能源汽車產銷分別為19.4萬輛和17.9萬輛，比去年12月分別下降17.8%和27.8%。與去年同期相比，分別年增285.8%和238.5%。單月銷量已連7個月創歷史新高。

其中純電動汽車產銷分別為16.6萬輛和15.1萬輛，年增366.6%和287.8%；插電式混合動力汽車產銷為2.8萬輛和2.9萬輛，年增92.4%和104.7%；燃料電池汽車產銷為29輛和63輛，年減80.0%和63.2%。

值得注意的是，汽車出口也繼續延續復甦態勢，繼去年11、12月連續兩個月出口量刷新歷史紀錄後，1月也刷新當月出口歷史紀錄，汽車企業出口11.9萬輛，年增73.0%。

展望今年第1季，中汽協表示，雖然大陸經濟發展形勢總體向好，但疫情變化和外部環境仍存在諸多不確定性，尤其是自去年底出現的晶片供應吃緊問題，將在一段時間內對全球汽車生產造成一定影響，進而影響大陸汽車產業運行的穩定性。

疫情 春節

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