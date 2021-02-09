促進汽車消費 大陸全面取消中古車限遷政策

為促進汽車消費，大陸商務部辦公廳9日印發「商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知」（簡稱通知），通知指出，要全面取消中古車限遷政策，便利中古車交易，同時，通知也提出要擴大新車消費的相關政策。

據大陸商務部網站消息指出，通知要求，要全面取消中古車限遷政策。除大氣汙染防治重點區域外，不得限制符合在用車排放標準的中古車遷入，進一步推動便利中古車異地遷移。對於擬恢復中古車限遷政策的地區，大陸各地商務主管部門要向政策制定部門提出意見建議，並及時向當地人民政府和商務部報告。

便利中古車交易。細化「跨省通辦」配套舉措，支持發展中古車經銷業務，推動取消對中古車經銷企業登記註冊住所的不合理限制；積極推動在具備條件的中古車交易市場、經銷企業設立機動車登記服務站，完善配套服務，為消費者提供交易、納稅、登記、保險等「一站式」服務。

與此同時，通知在擴大新車消費方面，提到要優化汽車限購政策。已實施汽車限購的地方，應統籌群眾汽車消費需求和當地交通擁堵、污染治理等因素，透過增加號牌指標、放寬號牌申請條件、精準設置限購區域、探索擁堵區域內外車輛分類使用政策等措施，有序取消行政性限制汽車購買規定，此外，大陸各地不頒布新的汽車限購規定，穩定城市汽車消費。

推廣新能源汽車消費。鼓勵限購地區號牌指標數量配置向新能源汽車傾斜，對無車家庭購置首輛新能源家用汽車給予支持，研究不限購的具體措施。大陸各地可對消費者購置新能源汽車，在充電、通行、停車等使用環節給予綜合性獎勵，推動公共領域車輛電動化，鞏固新能源汽車市場增長態勢。