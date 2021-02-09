大陸首批碳中和債券面世 南方電網等6公司嘗鮮

中國南方電網、長江三峽集團等六家大陸公司發布的首批64億人民幣的碳中和債券，除了南方電網尚未公布結果外，三年期品種發行利率多分布在3.45%到3.65%，兩年期品種發行利率為3.4%。

上海證券報報導，中國銀行投行資管部總經理胡昆指出，碳中和債券是今年以來大陸國內為響應大陸「30·60目標」，在綠色債券領域下的又一次創新嘗試，是銀行間市場綠色債務融資工具的子品種，其募集資金專項用於具有碳減排效益的綠色項目。

胡昆說，相較一般綠色債券，碳中和債涉及範圍更集中，將專項用於具有碳減排效益的綠色項目，更加契合大陸「30·60目標」及理念。

大陸國家主席習近平去年在第75屆聯合國大會一般性辯論上宣布，大陸二氧化碳排放力爭於2030年前達到高峰，努力爭取2060年前實現碳中和。

而中國人民銀行（大陸央行）最新發布的「第四季度貨幣政策執行報告」，其中有個專欄指出，要完善綠色金融政策框架和激勵約束機制，用好結構性貨幣政策工具，引導金融機構按照市場化原則支持綠色低碳發展，推動實現碳達峰、碳中和目標。

報告稱，要綜合運用多種貨幣政策工具，引導金融機構加大對綠色低碳領域的信貸支持；充分發揮市場機制作用，透過創新產品工具、提高定價合理性、加強環境風險管理等手段，繼續發展綠色信貸、綠色債券、綠色基金等產品，建設大陸碳市場，發展碳期貨。