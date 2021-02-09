人民幣即期、中間價創下32個月新高

人民幣對美元即期今（9）日收盤升近百點，與中間價同創近32個月新高。分析稱，美國經濟復甦疑慮令美指繼續趨弱，結匯頭寸仍較重，對人民幣構成支撐。

人民幣對美元即期匯率（CNY）收6.4487元兌1美元，較上個交易日4時30分收盤價升96點子，創下2018年6月15日以來近32個月收盤新高。人民幣中間價 6.4533元。

路透報導，春節假期在即，市場交投熱情趨降，節前人民幣或維持窄幅區間震盪。

交易員指出，近日離岸人民幣已強於在岸匯價，或表明人民幣升值預期重新增強，關注節後是否會突破6.4元關鍵點位；而假期間離岸CNH可能會有較大波動，自營盤傾向不持頭寸過節。

另外，今日銀行間市場資金面偏寬鬆，但政策轉緊預期仍在，長端掉期料仍保持高位震盪。

「今天結匯（頭寸）比較重，大行買盤相比之前似乎少了些，加上美指走弱，人民幣升值。」一位交易員稱，這周以來離岸人民幣逐漸強於在岸匯價，且價差不斷走闊，暗示人民幣仍有升值壓力，節後將突破6.4元關口。

浙商證券首席經濟學家李超預期，人民幣兌美元匯率維持升值，今年內波動中樞在6.5附近，波動區間為6.3至6.7，上半年有望可觸及6.3高點；但下半年隨著疫苗推廣使得海外經濟體逐漸恢復生產能力，而大陸經濟增速逐漸下行，人民幣匯率將面臨一定貶值壓力。