陸華晨集團擬與BMW合作生產更多車型

之前被質疑「逃廢債」並已進入破產重整的德車豪車品牌BMW在大陸的合資夥伴「華晨汽車集團」9日公告指出，擬與BMW進一步擴大合作，探討在瀋陽生產更多BMW車型，但因華晨集團已進入重整程序，未來相關交易需取得債權人等批准。

據中國債券信息網刊登的公告顯示，華晨集團5日與遼寧省發改委、寶馬（BMW）股份公司共同簽署了諒解備忘錄，主要內容為基於雙方的長期戰略合作關係，擬進一步擴大合作，探討未來在瀋陽生產寶馬集團車型的可行性。

諒解備忘錄並指出，未來雙方合作項目及所有相關交易，均需取得包括債權人、破產管理人和法院等一切必要批准。

去年10月下旬，作為大陸遼寧國企的華晨集團出現債券違約，去年11月20日宣告進入破產重整程序，這也讓市場將華晨集團把華晨中國股票質押等行為，解讀為「惡意逃廢債」。

上海證券交易所1月發出紀律處份決定書，對該集團及其董事長、信息披露事務負責人予以公開譴責，上交所表示，華晨集團的違規行為雖屬個案，但市場關注度高、負面影響大，一定程度上挫傷了投資者和市場信心，影響了債券市場的健康有序發展，應當依法依規及時予以嚴肅處理。