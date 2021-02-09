去年大陸新生兒僅1003萬人 較2019年減少逾170萬

中國大陸出生人口似乎已進入「塌陷」階段。最新數據顯示，大陸2020年登記出生新生兒僅為1003.5萬，較2019年減少超過170萬。大陸育齡夫婦的生育意願普遍低迷。

2月8日，大陸公安部戶政管理研究中心發佈《2020年全國姓名報吿》，其中透露，截至2020年12月31日，2020年出生並已到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬人，男性為529萬人，佔52.7%，女性為474.5萬人，佔47.3%。

與此相對的是，2019年的報告是1179萬人。另據大陸國家統計局數據，2019年大陸全年出生人口為1465萬人，2018年為1523萬人，2017年1723萬人，2016年為1786萬人。

若按2019年最終統計出生人口推算的話，2020年的最終出生人口可能在1289萬左右，較2019年下跌超過170萬。值得一提，2020年時的大陸，已是開放全面放開「二孩政策」，即所有夫婦均可生育兩個子女。

據香港01，有大陸人口學家認為，上述數據表明，大陸的出生人口「塌陷」已經到來。大陸一些地區此前有公布出生人口數據，例如浙江温州市全年出生73,230人，較2019年下降19.01%、安徽合肥市下降23%、浙江台州下降32.6%，貴州貴陽下降31.6%。

上述人口學家稱，儘管不提地區數據推演為全大陸數據，但結合全面「二孩政策」堆積減弱、育齡婦女人數減少等因素，2020年出生人口比2019年有較大幅度下降已經沒有懸念。

有分析亦指出，大陸已經深陷低生育率，很重要的原因是住房成本和教育成本過於高昂，導致育齡夫婦的生育意願普遍低迷。