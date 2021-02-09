騰訊遭舉報濫用市場支配地位 涉嫌壟斷

大陸博泰車聯網和上汽通用五菱就騰訊涉嫌壟斷，向大陸國家市場監管總局反壟斷局提交舉報書，指控騰訊濫用其在即時通訊市場的支配地位，對車聯網產品與服務市場產生排除、限制競爭的後果。

據香港信報財經網，博泰車聯網稱，騰訊通過向汽車廠商施加壓力，直接限定博泰具有微信功能的車聯網產品不能與汽車廠商進行交易，且不具備合理理由，構成大陸《反壟斷法》所禁止的濫用市場支配地位行為。

舉報書還指出，騰訊去年8月向包括上汽通用五菱在內的汽車廠商發送《法律函》，要求停止使用由上海博泰車聯網供應的相關車聯網軟件產品。博泰車聯網認為，騰訊已將其封殺令延伸至汽車及車聯網行業。

目前，這一案件尚在審查程序中，如果立案，將成為科創企業與汽車業首個對互聯網巨頭的反壟斷案例。

上海博泰是一家車聯網硬軟體及相關服務供應商，客戶包括上汽通用五菱等汽車廠商。上汽通用五菱成立於2002年，由上汽集團、通用汽車（中國）公司、柳州五菱汽車公司三方共同組建的大型中外合資汽車公司。