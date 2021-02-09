任正非對華為生存能力有信心 並稱歡迎拜登來電

華為創辦人任正非9日表示，他對公司的生存能力有信心，華為有更多的方法來克服困難。他還說，非常歡迎美國總統拜登與他通電話，這是關於共同發展和成功的訊息。

據路透報導，這是任正非去年2月以來首次在媒體露面，他指出，華為去年營收和淨利潤都實現正增長，客戶仍然對公司有巨大信心。

任正非更提到，他非常歡迎美國新任總統拜登的來電，這是關於共同發展和共同成功的訊息。美國前總統川普政府以國家安全為由，在2019年5月將華為列入貿易黑名單，讓華為面臨巨大壓力，華為已多次否認對美國國家安全構成風險。

任正非表示，他認為讓華為移除美國實體清單是「極其困難」，但他強調，他們仍希望購買「大量」美國設備和材料。他說：「我們希望新一屆政府將奉行有利於美國企業和美國經濟發展的開放政策。」

任正非是在山西省太原市發表談話，華為與多家大陸國有企業及山西省政府推出一項5G煤礦項目。

華為雖遭美國制裁，但華為去年依舊逆勢成長。華為內部財務系統顯示，去年華為總營收達1,367億美元（約新台幣3.9兆元），年增11.2%，獲利99億美元（約新台幣2,821億元），年增10.4%。換算下來，每天約賺進新台幣7.7億元。