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大陸1月手機出貨量年增92.8% 創月度新高
隸屬於大陸工信部的中國信息通訊研究院9日發布最新統計數據，今年1月，大陸手機市場總體出貨量達4,012萬部，年比增長92.8%，創月度新高；當月上市新機型40款，年增17.6%。
中國信息通訊研究院的報告指出，2020年，大陸5G手機普及程度持續提高。數據顯示，今年1月，大陸國內市場5G手機出貨量2,727.8萬部，創月度新高，占同期手機出貨量的68.0%。
2020年1月，大陸國內市場5G手機出貨量尚不足1,000萬部。
與此同時，在大陸手機市場上，國產品牌手機仍居主導地位。據中國信息通訊研究院統計，2020年1月，大陸國內手機市場中國產品牌手機出貨量3,372.6萬部，年比增長84.1%，占同期手機出貨量的84.1%。
當月大陸國產手機共上市34款新機型，增長3%，占同期手機上市新機型數量的85%。
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