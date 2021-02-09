快訊

部桃危機解除 北北桃醫院明起恢復正常探病機制

直播／本土病例+1！案863部桃護理師一家7口全染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸1月手機出貨量年增92.8% 創月度新高

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸1月5G手機出貨量已占同期手機出貨量的68.0%。圖為貴州省會貴陽市一家手機店。 中新社
大陸1月5G手機出貨量已占同期手機出貨量的68.0%。圖為貴州省會貴陽市一家手機店。 中新社

隸屬於大陸工信部的中國信息通訊研究院9日發布最新統計數據，今年1月，大陸手機市場總體出貨量達4,012萬部，年比增長92.8%，創月度新高；當月上市新機型40款，年增17.6%。

中國信息通訊研究院的報告指出，2020年，大陸5G手機普及程度持續提高。數據顯示，今年1月，大陸國內市場5G手機出貨量2,727.8萬部，創月度新高，占同期手機出貨量的68.0%。

2020年1月，大陸國內市場5G手機出貨量尚不足1,000萬部。

與此同時，在大陸手機市場上，國產品牌手機仍居主導地位。據中國信息通訊研究院統計，2020年1月，大陸國內手機市場中國產品牌手機出貨量3,372.6萬部，年比增長84.1%，占同期手機出貨量的84.1%。

當月大陸國產手機共上市34款新機型，增長3%，占同期手機上市新機型數量的85%。

品牌

延伸閱讀

大陸教育部：嚴禁以任何形式公布「高考狀元」

元月營收／王品15.3億飆歷史同期次高 大陸事業年增逾2成

特斯拉遭大陸官方約談 將全面加強自查

屢遭消費者投訴 大陸五部門約談特斯拉

相關新聞

屢遭消費者投訴 大陸五部門約談特斯拉

大陸國家市場監管總局8日晚間公告，市場監管總局與中共中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局，就消費...

特斯拉遭大陸官方約談 將全面加強自查

針對大陸國家市場監管總局2月8日發布消息，市場監管總局與中網網信辦、工信部等五部門就近期消費反映的質量問題約談特斯拉。 ...

鳳凰金融欠百億 北京出手整頓

香港鳳凰衛視昨突傳人事大地震，由上海市社科院黨委書記徐威出任鳳凰衛視董事長，而大陸央視副台長孫玉勝接任鳳凰衛視總經理。據...

特斯拉在陸首遭監管約談 要求遵守大陸法律法規

銷售火爆的特斯拉，在大陸首踢鐵板。大陸國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部、以及應急管理部消防救援局...

富者更富！中國2600萬資產家庭破5百萬戶

2019冠狀病毒疾病（COIVD-19）疫情讓許多人陷入經濟困境之際，調查顯示，擁有人民幣600萬元資產的富裕中國家庭數...

大陸1月手機出貨量年增92.8% 創月度新高

隸屬於大陸工信部的中國信息通訊研究院9日發布最新統計數據，今年1月，大陸手機市場總體出貨量達4,012萬部，年比增長92...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。