快訊

黎智英不得保釋繼續收押：中國官媒的司法指導棋？

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行：關注境外寬鬆貨幣政策的溢出效應

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）指出，應關注境外寬鬆貨幣政策的溢出效應。中新社
中國人民銀行（大陸央行）指出，應關注境外寬鬆貨幣政策的溢出效應。中新社

中國人民銀行（大陸央行）9日晚間發布去年第4季貨幣政策執行報告，並以專欄形式透露加強存款管理的措施，分析大國貨幣政策的溢出效應，提出要合理評估居民部門債務風險。

在闡述下一階段貨幣政策思路時，人行表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，堅持穩字當頭，不急轉彎，把握好政策時度效，處理好恢復經濟和防範風險的關係，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。

人行同時提出，要以「保持貨幣幣值的穩定，並以此促進經濟增長」為目標，完善貨幣供應調控機制，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，同時根據形變化靈活調整政策力度、節奏和重點。

對於流動性，人行表示，下一階段綜合運用中期借貸便利、公開市場操作、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，滿足金融機構合理的短期、中期、長期流動性需求，操作上精準有效，既保持流動性合理充裕，也不搞大水漫灌。

值得注意的是，人行還強調，判斷短期利率走勢首先要看政策利率是否發生變化，主要是人行公開市場7天期逆回購操作利率是否變化，而不應過度關注公開市場操作數量。公開市場操作數量會根據財政、現金等多種臨時性因素以及市場需求情況靈活調整，其變化並不完全反映市場利率走勢，也不代表人行政策利率變化。

人行進一步指出，在觀察市場利率時，重點看市場主要利率指標（DR007）的加權平均利率水準，以及DR007在一段時期的平均值，而不是個別機構的成交利率或受短期因素擾動的時點值。

《報告》披露的最新數據顯示，2020年底大陸金融機構超額準備金率為2.2%，比2019年底低0.3個百分點。

對於大陸居民槓桿率上升的問題，人行在專欄中表示，居民債務繼續擴張的空間已非常有限，相關風險值得關注。要高度警惕居民槓桿率過快上升的透支效應和潛在風險。

人行還表示，境外寬鬆貨幣政策的溢出效應值得關注，長期來看，隨著疫情得到控制、經濟復甦態勢明確，主要經濟體央行寬鬆貨幣政策將可能退出，屆時資本流動方向也可能出現變化，這對中國大陸這樣的超大型經濟體而言是正常的，但也要防範相關風險。

中國人民銀行（大陸央行）指出，應關注境外寬鬆貨幣政策的溢出效應。中新社
中國人民銀行（大陸央行）指出，應關注境外寬鬆貨幣政策的溢出效應。中新社

債務

延伸閱讀

中信證報告 陸資金最緊俏時刻已過

人行穩定流動性 春節前放錢4,110 億

人行示警 股市房市有泡沫

北寧路懸臂增設人行、自行車道 漁民憂心妨礙碼頭作業

相關新聞

屢遭消費者投訴 大陸五部門約談特斯拉

大陸國家市場監管總局8日晚間公告，市場監管總局與中共中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局，就消費...

特斯拉遭大陸官方約談 將全面加強自查

針對大陸國家市場監管總局2月8日發布消息，市場監管總局與中網網信辦、工信部等五部門就近期消費反映的質量問題約談特斯拉。 ...

鳳凰金融欠百億 北京出手整頓

香港鳳凰衛視昨突傳人事大地震，由上海市社科院黨委書記徐威出任鳳凰衛視董事長，而大陸央視副台長孫玉勝接任鳳凰衛視總經理。據...

特斯拉在陸首遭監管約談 要求遵守大陸法律法規

銷售火爆的特斯拉，在大陸首踢鐵板。大陸國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部、以及應急管理部消防救援局...

大陸教育部：嚴禁以任何形式公布「高考狀元」

據北京日報報導，大陸教育部近日發布《關於做好2021年普通高等院校招生工作的通知》，要求積極穩妥推進考試招生制度改革，嚴...

人行：關注境外寬鬆貨幣政策的溢出效應

中國人民銀行（大陸央行）9日晚間發布去年第4季貨幣政策執行報告，並以專欄形式透露加強存款管理的措施，分析大國貨幣政策的溢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。