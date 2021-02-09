人行：關注境外寬鬆貨幣政策的溢出效應

中國人民銀行（大陸央行）9日晚間發布去年第4季貨幣政策執行報告，並以專欄形式透露加強存款管理的措施，分析大國貨幣政策的溢出效應，提出要合理評估居民部門債務風險。

在闡述下一階段貨幣政策思路時，人行表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，堅持穩字當頭，不急轉彎，把握好政策時度效，處理好恢復經濟和防範風險的關係，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。

人行同時提出，要以「保持貨幣幣值的穩定，並以此促進經濟增長」為目標，完善貨幣供應調控機制，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，同時根據形變化靈活調整政策力度、節奏和重點。

對於流動性，人行表示，下一階段綜合運用中期借貸便利、公開市場操作、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，滿足金融機構合理的短期、中期、長期流動性需求，操作上精準有效，既保持流動性合理充裕，也不搞大水漫灌。

值得注意的是，人行還強調，判斷短期利率走勢首先要看政策利率是否發生變化，主要是人行公開市場7天期逆回購操作利率是否變化，而不應過度關注公開市場操作數量。公開市場操作數量會根據財政、現金等多種臨時性因素以及市場需求情況靈活調整，其變化並不完全反映市場利率走勢，也不代表人行政策利率變化。

人行進一步指出，在觀察市場利率時，重點看市場主要利率指標（DR007）的加權平均利率水準，以及DR007在一段時期的平均值，而不是個別機構的成交利率或受短期因素擾動的時點值。

《報告》披露的最新數據顯示，2020年底大陸金融機構超額準備金率為2.2%，比2019年底低0.3個百分點。

對於大陸居民槓桿率上升的問題，人行在專欄中表示，居民債務繼續擴張的空間已非常有限，相關風險值得關注。要高度警惕居民槓桿率過快上升的透支效應和潛在風險。