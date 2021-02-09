搶iPhone訂單？「紅色供應鏈」大廠藍思進軍整機代工

蘋果大陸供應鏈企業藍思科技近日公告，子公司藍思科技（湘潭）有限公司擬以自有資金或借款方式，投資人民幣30億元（約新台幣129億元）建設「智能終端設備智造一期」項目，建成後可年加工組裝智能終端產品1億部，正式進軍整機代工領域。

根據公告內容，藍思科技這項新投資項目主要將從事各類智慧終端的整機組裝業務，包括智慧型手機、平板電腦、可穿戴設備、汽車電子、智能家居家電、醫療設備、電子煙等。

目前尚不清楚藍思科技是否能藉此搶得iPhone訂單。藍思科技表示，目前已獲得「部分智能手機客戶」的整機組裝訂單，並與智能穿戴、平板電腦、汽車電子、醫療設備等領域客戶達成了較強的合作意向。

公告稱，公司多年來在行業內深耕細作及口碑，贏得了一批優質、穩定的國際知名品牌客戶資源，如：蘋果、三星、華為、OPPO、vivo、小米、榮耀、特斯拉、亞馬遜等。

「憑借在行業內較高的知名度和良好口碑，公司不斷加深與現有客戶戰略合作，並持續獲得新的客戶資源，產品與業務結構不斷優化，各類智能終端的應用場景也不斷豐富，目前業務已深入消費電子、汽車電子、智能家居家電、醫療器械等行業。」

「通過實施本項目，將加快實現公司一站式綜合服務平台發展戰略，增強客戶黏性，有利於獲取更多的商業機遇，以及優化公司的成本結構，進一步增強公司的綜合競爭力和盈利能力。」

藍思科技成立於2003年，為蘋果重要的手機玻璃供應商。藍思科技甫於去年8月以4.27億美元（約新台幣420億元），收購台灣金屬機殼大廠、蘋果供應商可成旗下的可勝科技（泰州）、可利科技（泰州），這項交易已於去年底完成。

大陸《財新網》指出，蘋果手機此前主要代工廠為富士康、和碩、緯創。多名手機行業分析人士稱，蘋果一直有意扶持其他廠家來平衡供應鏈，防止富士康「一家獨大」。去年7月，陸廠立訊精密也透過收購緯創昆山廠，切入蘋果手機代工領域。

財新網表示，目前代工市場競爭激烈，除台廠外，陸廠比亞迪、聞泰等也已布局多年。

隨著業務不斷擴張，藍思科技營收已連續四年增長，2020年前三季，營收年比增長26.64%至人民幣260.83億元；凈利潤更爆增209.63%至人民幣34.32億元。