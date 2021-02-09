特斯拉遭大陸官方約談 將全面加強自查

針對大陸國家市場監管總局2月8日發布消息，市場監管總局與中網網信辦、工信部等五部門就近期消費反映的質量問題約談特斯拉。 8日晚間，特斯拉對此回應表示：深刻反省不足，系統排查消費者反映問題。

據北京日報報導，大陸市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局，近日就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA ）等問題共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，要求其嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

對此，特斯拉表示，誠懇接受大陸政府部門的指導，並深刻反思公司在經營過程中存在的不足，全面加強自檢自查。將嚴格遵守中國法律法規，始終尊重消費者權益。

特斯拉稱，目前公司正在大陸政府主管部門的指導下，強化內部工作機制和流程，全方位加強內部管理。對於消費者集中反映的問題，將系統排查，切實落實消費者權益保護工作，進一步落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，未來更好地助力中國新能源汽車市場良性健康發展。