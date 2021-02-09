快訊

黎智英不得保釋繼續收押：中國官媒的司法指導棋？

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉遭大陸官方約談 將全面加強自查

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
在被大陸五部門聯合約談後，特斯拉表示，將系統排查消費者反映問題。圖為貴州省貴陽市的特斯拉中心內，消費者正在參觀Model Y。 中新社
在被大陸五部門聯合約談後，特斯拉表示，將系統排查消費者反映問題。圖為貴州省貴陽市的特斯拉中心內，消費者正在參觀Model Y。 中新社

針對大陸國家市場監管總局2月8日發布消息，市場監管總局與中網網信辦、工信部等五部門就近期消費反映的質量問題約談特斯拉。 8日晚間，特斯拉對此回應表示：深刻反省不足，系統排查消費者反映問題。

北京日報報導，大陸市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局，近日就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA ）等問題共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，要求其嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

對此，特斯拉表示，誠懇接受大陸政府部門的指導，並深刻反思公司在經營過程中存在的不足，全面加強自檢自查。將嚴格遵守中國法律法規，始終尊重消費者權益。

特斯拉稱，目前公司正在大陸政府主管部門的指導下，強化內部工作機制和流程，全方位加強內部管理。對於消費者集中反映的問題，將系統排查，切實落實消費者權益保護工作，進一步落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，未來更好地助力中國新能源汽車市場良性健康發展。

特斯拉 北京

延伸閱讀

蘋果iCar誰來造？候選車廠名單變短

特斯拉踢鐵板 遭大陸約談

馬斯克砸420億 大買比特幣

特斯拉在陸首遭監管約談 要求遵守大陸法律法規

相關新聞

屢遭消費者投訴 大陸五部門約談特斯拉

大陸國家市場監管總局8日晚間公告，市場監管總局與中共中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局，就消費...

特斯拉遭大陸官方約談 將全面加強自查

針對大陸國家市場監管總局2月8日發布消息，市場監管總局與中網網信辦、工信部等五部門就近期消費反映的質量問題約談特斯拉。 ...

鳳凰金融欠百億 北京出手整頓

香港鳳凰衛視昨突傳人事大地震，由上海市社科院黨委書記徐威出任鳳凰衛視董事長，而大陸央視副台長孫玉勝接任鳳凰衛視總經理。據...

特斯拉在陸首遭監管約談 要求遵守大陸法律法規

銷售火爆的特斯拉，在大陸首踢鐵板。大陸國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部、以及應急管理部消防救援局...

大陸教育部：嚴禁以任何形式公布「高考狀元」

據北京日報報導，大陸教育部近日發布《關於做好2021年普通高等院校招生工作的通知》，要求積極穩妥推進考試招生制度改革，嚴...

人行：關注境外寬鬆貨幣政策的溢出效應

中國人民銀行（大陸央行）9日晚間發布去年第4季貨幣政策執行報告，並以專欄形式透露加強存款管理的措施，分析大國貨幣政策的溢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。