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屢遭消費者投訴 大陸五部門約談特斯拉

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
特斯拉因車輛品質問題，近日遭大陸國家市場監管總局等五部門約談。圖為上個月18日開始向大陸消費者交付的Model Y，這是特斯拉上海超級工廠繼Model 3後，第二款在大陸生產的車款。新華社
特斯拉因車輛品質問題，近日遭大陸國家市場監管總局等五部門約談。圖為上個月18日開始向大陸消費者交付的Model Y，這是特斯拉上海超級工廠繼Model 3後，第二款在大陸生產的車款。新華社

大陸國家市場監管總局8日晚間公告，市場監管總局與中共中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部及應急管理部消防救援局，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司。

大陸官方要求特斯拉，嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

據《新京報》報導，針對遭大陸官方五部門聯袂約談，特斯拉回應稱，特斯拉誠懇接受大陸政府部門的指導，並深刻反思公司在經營過程中存在的不足，全面加強自檢自查。

特斯拉稱，「我們將嚴格遵守中國法律法規，始終尊重消費者權益。目前公司正在政府主管部門的指導下，強化內部工作機制和流程，全方位加強內部管理。對於消費者集中反映的問題，我們將系統排查，切實落實消費者權益保護工作，進一步落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，未來更好地助力中國新能源汽車市場良性健康發展。」

另，特斯拉近日向大陸國家市場監督管理總局備案召回計劃，5日起，將召回生產日期在2013年9月18日至2018年2月20日期間的部分進口Model S車輛，共計2萬428輛；召回生產日期在2016年3月12日至2018年2月16日期間的部分進口Model X車輛，共計1萬5,698輛。

根據大陸國家市場監管總局官網公告，特斯拉本次召回範圍內的部分車輛裝載有eMMC多媒體存儲卡，該存儲卡隨著時間推移造成的損耗，可能間接導致倒車影像故障、除霜/除霧控制故障和外部轉向燈無法點亮等故障，存在安全隱患。

特斯拉 北京

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