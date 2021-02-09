德陽玄武岩纖維 「試水」水利工程

近日，在四川省德陽市羅江區秀水河一處水利工程現場，由四川省玻纖集團有限公司生產的玄武岩短切紗，正式在其中一個工段試用，開創了德陽乃至四川的先例。四川省水利科學研究院（簡稱「省水科院」）的專家認為，此舉有望掀開水利工程的「行業革命」。

玄武岩纖維短切紗，是用連續玄武岩纖維原絲短切而成的產品，用途廣泛，包括增強水泥混凝土、瀝青混凝土，可用於水利工程的防滲抗裂抗壓和延長道路路面使用壽命等。此次「試水」水利工程，就是當地政府包容性創新的舉措，施工現場每次、每天、每3個小時專人記錄資料，形成試驗日誌，試驗結果將成為省水科院在更大範圍推廣運用新技術的重要依據。從目前的資料來看，工程的抗壓、耐腐蝕等性能較改造前更優，意味著今後可以減少水泥用量，降低混凝土生產成本，延長工程壽命。

將玄武岩短切纖維添加技術應用於水利專案，是德陽市羅江區在「十四五」期間打造「玄纖之都」的試點工程。玄武岩纖維在更多領域的運用也已陸續試水，如管業、電纜、絕緣材料等，這些技術的成功推廣運用，將開啟材料行業的綠色革命。

2020年，德陽市先後發布玄武岩纖維產業發展規劃和若干政策，從專案招引、要素保障、創新能力提升、市場拓展等方面，對玄武岩纖維產業發展給予大力支持，尤其明確對相關產品試行保險補償和市場推廣應用獎勵，支持推動其在政府投資的基礎建設項目中先試先用。