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首家唐文化主題 「大唐郵驛」 西安營運

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在西安知名步行街大唐不夜城，一家名為「大唐郵驛」的郵局8日正式開門營業，這也是中國大陸首個以唐文化為主題的郵局。

中新社報導，中國的郵驛源遠流長，雖然郵驛在今天成為了歷史，但古時發達的郵驛系統對中華文明發展與傳播起了非常重要的作用。

中國郵政作為貼近民眾生活的企業，此次開辦的「大唐郵驛」郵局，對還原歷史、弘揚大唐文化具有積極意義，讓更多民眾瞭解郵驛在唐朝經濟和社會文明發展中起到的重要支撐作用。

中國郵政西安市分公司總經理楊春勝表示，「大唐郵驛」郵局還肩負郵政普遍服務職能，通過主題文化傳播的形式，為景區郵客提供便捷用郵服務，協助景區向國標靠攏。

「大唐郵驛」店外放置著一個「銅匭四獸」信筒，全身銅質打造，分為四面投信口，四面雕刻有青龍、白虎、朱雀、玄武四獸。店內的商品琳瑯滿目，除常見的明信片、信封、印章外，還出售有各種唐風手辦衍生品、郵票、郵折等，一面名為「長安十二時辰」的裝飾牆嵌有十二個投信口，分別以「子丑寅卯」等命名。

有著七十餘年集郵愛好的王懷亮當日到現場挑選郵票，對「大唐郵驛」門牌上的註釋頗有些微詞。「門牌上寫的『來自唐朝的郵局』不是十分恰當，郵局是現代的，古稱郵驛。」王懷亮說，雖然該郵局頗具特色且文化氣息十足，但還是希望能真實還原古風古韻，莫做過多解釋。

陝西省社科院專家王曉勇認為，近年各種主題郵局在各地湧現，意在用創新力量驅動郵政文化的繁榮。

郵局 中國郵政 門牌

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