特斯拉在陸首遭監管約談 要求遵守大陸法律法規

銷售火爆的特斯拉，在大陸首踢鐵板。大陸國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部、以及應急管理部消防救援局等五部門，聯合約談特斯拉，更點名要特斯拉「嚴格遵守中國大陸法律法規」，加強內部管理。

特斯拉被監管約談，導火線是Model 3在上海發生自燃事故，以及江西南昌的充電後異常，因特斯拉接連甩鍋推卸責任，引發了監管介入調查。

新京報報導， 據國家市場監管總局網站發布，大陸國家市場監管總局等五部門約談特斯拉，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題，共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司。官方要求特斯拉必須嚴格遵守中國大陸法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。