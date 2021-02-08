沒優惠了？大陸農曆年家電「漲聲」一片 年後恐持續

最近大陸社交網站對於家電漲價議論紛紛，以往農曆年前後是家電打折促銷的黃金期，大陸家電企業總是忙著打「價格戰」，但不少網友反應今年春節家電「漲聲」一片，北京一名電視銷售人員表示：「現在不是單個企業的動作，整個行業都在漲。」但他說，反應在銷售端的波動還不大，原料端漲幅反而已經很明顯。

中新網報導，另一名電視銷售人員指出，他們目前部分低端產品的價格上調比較明顯，高端系列沒有太大變化。「比如你之前花1400到1500元人民幣能買到的特價機，現在得需要2千元人民幣，平均漲了好幾百人民幣。」

而一名冰箱銷售人員說：「我們這現在有幾個款漲了，但主要還是在搞春節活動，主推的幾款機子最大降價幅度能達1千多元人民幣，但估計年後就要漲了，5千元人民幣以上的產品預估都得漲500多元人民幣。」

奧維雲網監測的數據顯示，截至去年12月，在大陸線上市場中，彩色電視機均價2569元人民幣，較上年同期漲幅達27%；空調均價2947元人民幣，較上年同期上升19.3%；洗衣機均價提升10.2個百分點。而在線下市場中，彩色電視機均價4717元人民幣，增長21.5%；空調均價3837元人民幣，上升9%；洗衣機均價也受滾筒結構性增長拉動上漲。

據了解，從各大耳熟能詳的大陸綜合家電品牌到專攻某一品項的小型家電公司，幾乎都先後向經銷商發布了漲價通知。例如，美的集團漲價通知中顯示，自今年2月1日起，熱水產品、廚房產品、經營水產品開單價整體上浮4%到10%。

TCL向經銷商發布的一封信中也明確提出了漲價幅度，白電產品（指可以替代人們家務勞動的產品，如電冰箱、洗衣機、空調等）計畫全面漲價，漲幅為5%到15%。

漲價會讓消費者們錢包緊張，但對經銷商們來說，漲價影響也不小。家電經銷商朱先生指出，第一季預算各方面資金加起來的流水大概是500萬人民幣，進貨價格高了，提貨成本可能就會漲到600、700萬人民幣，短期內資金周轉的壓力變大。

此次家電漲價潮背後的推手是誰？根據企業公布的漲價通知，家電漲價的關鍵原因是原物料價格上漲。海爾空調之前發給經銷商的一則通知中，直接用幾個數據概括了漲價的原因，銅漲了30%，鐵漲了30%，塑膠漲了35%，鋁漲了37%，不銹鋼暴漲45%，鋅合金漲了48%。

華泰證券家電行業首席分析師林寰宇分析，原物料上漲的主因是整個海外產能的供給情況，由於疫情，海外目前生產情況有一定制約，導致整個物流、供應鏈短缺，家電原物料的緊缺可能還會持續一段時間。

中國家用電器協會副理事長徐東生表示，如果未來幾個月大陸國內外疫情逐步好轉，市場回歸正軌，大宗原物料價格波動有望趨於正常，家電價格也有望趨於穩定。

不過，就目前來看，朱先生認為，年後大陸家電價格漲勢可能會更猛。