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騰訊宣布向旗下員工每人100股獎勵 價值逾26.4萬元

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
騰訊公司8日宣布獎勵旗下員工每人平均獲得100股騰訊股票。（圖／取自新浪網）
騰訊公司8日宣布獎勵旗下員工每人平均獲得100股騰訊股票。（圖／取自新浪網）

有大陸網友在大陸職場社交平台脈脈上透露，騰訊公司8日向員工發布了「陽光普照」獎勵，人均獲得100股騰訊股票，網友指出，去年12月15日前入職的員工均獲得了100股的獎勵，經估算員工可獲得價值約7.36萬港元（約26.42萬新台幣）的股票。

澎湃新聞報導，騰訊表示，去年，在疫情的嚴峻考驗下，公司員工積極投身於科技戰疫，助力各行業加速數位化轉型，促進經濟復甦，堅定踐行「用戶為本，科技向善」的理念，因此，公司在今年年終獎中，對做出特別貢獻的員工授予了一筆同心同行獎（100股的一次性激勵），以感謝大家的辛勤努力和付出，並期待大家與公司共同成長，邁向遠方。

不過，騰訊未透露獲得100股獎勵的實際金額。騰訊去年第三季業績顯示，截至9月30日，騰訊共有7萬7592名員工，騰訊8日收盤股價報每股736.5港元，100股的市值約7.36萬港元（約合6.1萬元人民幣）。今年以來，騰訊股價創下新高，市值超過7億港元。

其實這不是騰訊首次給員工大方送股票。2016年11月，在騰訊成立18周年的紀念日，騰訊宣布向員工授予每人300股騰訊股票，作為公司成立18周年的特別紀念。按當時的股價計算，300股騰訊股票的總價值為6萬2460港元，值得注意的是，2016年11月時，騰訊的股價約200港元，現在騰訊的股價已經超過700港元。

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