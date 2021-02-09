突破美國封鎖線 華為去年每天賺7.7億元

美國去年封殺華為，但華為去年依舊逆勢成長而且還賺錢。華為內部財務系統顯示，2020年華為總營收1,367億美元（約新台幣3.9兆元），年增11.2%，獲利99億美元（約新台幣2,821億元），年增10.4%；換算下來，每天約賺進新台幣7.7億元。

第一財經報導，接近華為人士透露，華為的全球財務結算系統是當天即時的，上述資料未經過會計師事務所核定，華為財務資料每年都有兩個披露時間，一個是1月初的未經核定的內部即時統計，便於統計各部門業績。另外是經過核定後，按上市公司的要求（雖然華為是非上市公司），在每年的3月底或4月初公布。

儘管在過去一年，華為遭到美國封殺，但根據華為官方披露的資料，2020年前三季，華為營收人民幣6,713億元，年增9.9%，淨利潤率8%。華為輪值董事長胡厚崑在公司內部宣布，華為2020年持續實施股票分紅，預計每股人民幣1.86元（新台幣7.9元）。外界估計分紅金額約人民幣400億元（約新台幣1,760億元）。

華為2018、2019年每股分紅人民幣1.05、2.11元，2020年每股分紅依然有人民幣1.86元，相比2019年有所下滑，但依然大幅高於2018年。

中國基金報報導，目前華為2020年正式財報暫未出爐，不過根據2018年華為總股數高達222億股，這兩年總股數應該只增不減，華為起碼分紅人民幣400多億元，與A股上市公司對比來看，在分紅力度上，華為分紅金額可躋身A股前六名。

根據華為2019年財報業績顯示，公司透過工會實行員工持股計畫，員工持股計畫參與人數為10萬4,572人，參與人均為公司員工。員工持股計畫將公司的長遠發展和員工的個人貢獻及發展有機地結合在一起，形成了長遠的共同奮鬥、分享機制。

2019年，華為全年營收人民幣8,588億元，年增19.1%；淨利潤人民幣627億元，年增5.6%。

財報顯示，華為是100%由員工持有的民營企業，股東為華為工會和任正非。

根據華為的全員持股制度，華為總裁任正非所持有的股份已經下降至1%左右，但由於大部分普通員工所持有的股份屬於虛擬股份，不具備投票權，所以絕大部分的投票權，仍然掌握在華為的核心管理團隊手中。

同時，公司還為任正非保留「一票否決權」，這讓任正非僅持有1%左右股份的情況下，仍然能夠控制華為。