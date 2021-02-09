北京瞭望／大陸灰犀牛埋伏在三棵樹後面

自領導人公開呼喚提防後，大陸經濟專家們就開始爭論，現在當防的是「黑天鵝」還是「灰犀牛」。1月下旬北京圓明園中三隻黑天鵝感染高致病的禽流感，有人說這是兆頭，當主防「黑天鵝」。

「黑天鵝」是那種看上去極不可能發生、但又真的說發生就發生的事件，領導人話音剛落、經濟界猜測聲剛起，一隻大大的「黑天鵝」就直落撲下，那是曾經的大陸巨無霸企業，在聲稱民營企業者中僅次於華為的海南航空。

海南航空剛剛宣布要破產重組，但看來破產是實、重組為虛，因為這家號稱資產總值逾人民幣兆元、淨資產也有2,000億元、有大大小小2,600家企業的集團，已經資不抵債。

2016年這家企業宣稱的雄偉目標，是到2035年總資產要有人民幣30兆元，當年大陸GDP總量是75兆元，公司資產可做到一國的一半，說是要成世界前十，還真是小目標了。但一直都沒人懷疑，因為都知道其背後有大樹，前年海航告急，人行要為其資金開綠燈、海南省長要跑到其總部去辦公，然而「黑天鵝」就是說到就到。

有說「黑天鵝」沒有放單飛的，所以眾人都睜大眼看後面的怎麼飛。果不其然，話音未落，又一隻飛起，那是大型地產商華夏幸福，公開承認有人民幣52億元債務違約，公司帳面上只有8億元現金。

但財經界相信這不是一次小小的債務爆雷，因為這間公司僅今年到期的債務就逾人民幣千億元，而現在北京中央公開禁止流動性進入地產金融，大小銀行連買一個單位都不肯放貸了，那大窟窿可怎麼去填？

據說研究「黑天鵝」的都是微觀專家，研究「灰犀牛」則是宏觀經濟的愛好者，有人說華夏幸福其實是「灰犀牛」中的第一頭牛，率先撲出叢林，後面才是大「灰犀牛」的現身，這是有數據來佐證的，而且是公開數據，可從不同帳本中將其關連縷出。

2020年的大陸經濟，現在被描繪得充滿激情，說來也是，這年疫情爆烈，經濟趴下，但各地方政府賣地沒有閒著，一年下來土地拍賣總收入是一組貌不驚人的數字84,142，但8後面跟了個驚人的單位：人民幣「兆」元。

經濟半停頓下，賣地賣出了有史以來的最高紀錄，還突破人民幣8兆元，這是怎樣一個概念呢？除了歷史最高的紀錄外，還有一個年增率是與2019年相比大增15.9%，要知道這年經濟前半段是停頓，後半段叫復甦。

此前有人對大陸國家統計局公布的人民幣百兆元級的國內生產毛額（GDP）總量有疑問，看了賣地數字，疑雲消了一半。挖一個坑，種一棵樹，挖出樹、平掉坑；再挖坑，再種樹，個個階段都產生GDP。拆房、填地、賣地一道道也是如此。

這帳算下去更有意思，那是賣地不僅厚實了地方政府錢袋子，也厚實了稅收的帳簿。賣地人民幣8兆元，占大陸全國性財政收入的46%，占地方財政收入的84.03%。這是土地與財政之間的帳。

如果放大一點，由土地市場放大到房地產市場，則與房地產相關的稅收是人民幣1兆949億元，而房地產的總收入是10兆3,836億元，占全國財政收入的56.77%、占地方財政收入的103.33%。

這些數字一旦變化會怎樣，有一個形象的說法，「灰犀牛」就伏在三棵樹後面，一棵叫房地產政策、一棵叫貨幣政策、一棵叫財政政策。「灰犀牛」跑不跑出來，看三棵樹的風吹枝動，跑出來會怎樣，看那牛勁有多大。