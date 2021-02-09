大陸富裕家庭 接近500萬戶

胡潤研究院8日攜手方太聯合發布的「2020方太·胡潤財富報告」顯示，中國（包括港澳）600萬元（人民幣，以下同）資產「富裕家庭」數量首次突破500萬戶，比上年報告數據增加1.4%。

中新社報導，這是胡潤研究院連續第12年發布「胡潤財富報告」，本次報告包含中國「富裕家庭」「高淨值家庭」「超高淨值家庭」「國際超高淨值家庭」情況。其中「富裕家庭」為600萬元資產家庭，「高淨值家庭」為千萬元資產家庭，「超高淨值家庭」為億元資產家庭，「國際超高淨值家庭」為3000萬美元資產家庭。

報告指出，截至2019年12月31日，中國擁有600萬元資產的「富裕家庭」數量已經達到501萬戶，比上年增加7萬戶，增長率為1.4%，其中擁有600萬元可投資資產的「富裕家庭」數量達到180萬戶。

擁有千萬元資產的「高淨值家庭」數量達到202萬戶，比上年增加4萬戶，增加2%，其中擁有千萬元可投資資產的「高淨值家庭」數量達到108萬戶。

擁有億元資產的「超高淨值家庭」數量達到13萬戶，比上年增加3000戶，增加2.4%，其中擁有億元可投資資產的「超高淨值家庭」數量達到7.7萬戶。

擁有3000萬美元的「國際超高淨值家庭」數量達到8.6萬戶，比上年增加2100戶，增加2.5%，其中擁有3000萬美元可投資資產的「國際超高淨值家庭」數量達到5.4萬戶。

從地域分佈來看，北京是中國擁有「富裕家庭」「高淨值家庭」數量最多的地區，緊隨其後的是廣東、上海、香港、浙江。「超高淨值家庭」方面，排名前五的城市分別是北京、廣東、上海、浙江、香港。「國際超高淨值家庭」方面，北京、上海、廣東、浙江、香港分列前五位。

報告顯示，中國擁有600萬元資產的「富裕家庭」總財富達146兆元，除了港澳，中國大陸占近九成。