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大陸國家市場監管總局等五部門 約談特斯拉公司

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部、以及應急管理部消防救援局等五部門，聯合約談特斯拉，更點名要特斯拉「嚴格遵守中國大陸法律法規」，加強內部管理。 歐新社
大陸國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部、以及應急管理部消防救援局等五部門，聯合約談特斯拉，更點名要特斯拉「嚴格遵守中國大陸法律法規」，加強內部管理。 歐新社

銷售火爆的特斯拉，在大陸首踢鐵板。大陸國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部、以及應急管理部消防救援局等五部門，聯合約談特斯拉，更點名要特斯拉「嚴格遵守中國大陸法律法規」，加強內部管理。

特斯拉被監管約談，導火線是Model 3在上海起火爆炸，但特斯拉卻推卸起火原因為車輛底部的高壓電池受到撞擊後引發內部電芯損傷。大陸官媒新華網在第一時間發文批評，特斯拉藉口是地面先動的手。

隨後，特斯拉被揪出，Model 3電池供應商LG 樂金化學（中國）生產的電池曾遭韓國現代汽車召回。市場質疑，特斯拉銷量暴漲，LG化學的電池在大陸市場產能今年將提升一倍，更將作為爆款Model Y車型的獨家電池供應商。

在質疑聲浪中，特斯拉5日才宣布召回2萬428輛部分進口Model S車，以及1萬5698輛部分進口Model X車輛。

禍不單行的是，江西南昌又發生特斯拉充電後出現異常，而特斯拉又「甩鍋」給大陸國家電網，推說是國家電網充電的電流太大。

接連事故，讓輿論把矛頭指向特斯拉，認為特斯拉是甩鍋第一名，死不認錯。在輿論壓力下，雖然特斯拉向國家電網致歉，但仍無法平息爭議，正是最後這一根稻草，引發了監管介入調查。

新京報報導， 據國家市場監管總局網站發布，大陸國家市場監管總局等五部門約談特斯拉，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題，共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司。官方要求特斯拉必須嚴格遵守中國大陸法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

特斯拉 上海

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