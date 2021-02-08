小明因疫情不符183規定 陸委會：確實不可歸責當事人

陸籍子女「小明」雖已回台，但最近遭遇新難題，他們因先前防疫無法從大陸回台，使得無法滿足在台居留183天的規定，導致下次申請居留證的排序得往後延。陸委會8日對此回應，因疫情讓申請居留或定居天數受影響，確實不可歸責於當事人，並稱移民署已召開跨部會研商彈性處理方案的會議。

據了解，這些「小明」已向移民署詢問，並建議從民法相關法條解套，但至今4個多月，只獲得移民署以行政程序法拖延。政府是否能豁免183天規定，或者將小明因疫情留在大陸時間算入這183天內，引發外界關注。

陸委會今（8）日以書面回應指出，陸配及其子女因疫情無法返台，以致申請居留或定居的天數計算受到影響，此屬於不可抗力的特殊事變，確實不可歸責於當事人。

陸委會表示，為保障陸配及其子女申請居留或定居的相關權益，移民署已經召開跨部會研商彈性處理方案的會議，陸委會也已表達政策支持立場。據了解，目前移民署已彙整相關機關意見，現正完備後續行政作業中。