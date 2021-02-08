中國反壟斷指南出爐 整肅科技平台「二選一」

(德國之聲中文網) 2月7日，中國國家市場監督管理總局發布了針對平台經濟的「反壟斷指南」，包括明確指出「二選一」可能構成濫用市場支配地位限定交易行為。分析指這代表了中國政府對於箝制科技產業巨頭的急切性。

中國國家市場監督管理總局指出，這個指南的目的是「為了預防和制止平台經濟領域壟斷行為，保護市場公平競爭」。

路透社報導，這個指南可能對中國主流的互聯網服務平台施加更多壓力，包括阿裡巴巴的淘寶丶天貓或是京東等電子商務網站，也涵蓋螞蟻金服旗下的支付寶、騰訊的微信支付服務等。

根據該指南的基本原則，執法機構針對平台經濟領域進行反壟斷監管應以「保護市場公平競爭」為原則，應「著力預防和制止壟斷行為，完善平台企業壟斷認定的法律規範，保護平台經濟領域公平競爭，防止資本無序擴張。」

該指南還稱，「具有市場支配地位的平台經濟領域經營者，可能濫用市場支配地位，以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品。」

去年11月10日，中國國家市場監督管理總局才針對平台經濟領域的反壟斷指南對外徵求意見，短短三個月，國務院就印發了該指南的最終版。北京中倫律師事務所的反壟斷律師余昕剛(Scott Yu)在接受彭博采訪時指出，三個月的確實是很快速的過程，也暗示著北京打擊壟斷行為的決心。

唯品會再被罰300萬

中國反壟斷風暴持續不斷，線上購物網站唯品會周一（2月8日）因為不公平競爭遭罰300萬人民幣，這是該平台繼去年底被罰50萬元後再次遭罰款。

去年12月，中國國家主席習近平主持的中央政治局會議上明確指出，中國在2021年應該要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。在那之後不久，去年12月24日，中國政府對阿裡巴巴集團發起反壟斷調查。

根據《華爾街日報》報導，阿裡巴巴集團執行長張勇於上周二（2月2日）表示，面對中國監管部門的反壟斷調查，阿裡巴巴內部已經成立專項工作小組，展開業務自查，他們將繼續與監管當局進行積極的合作與溝通。

李玟儀（綜合報導）

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