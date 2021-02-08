電動車好夯 大陸1月新能源乘用車零售銷量暴增逾281%

大陸新能源汽車銷量狂飆。乘聯會8日公布數據顯示，1月大陸新能源乘用車批發銷量達到16.8萬輛，較去年同期增長290.6%，較上月下降20.5%，而零售銷量較去年同期也大增281.4%，較上月減少23.9%。

華爾街見聞報導，其中，特斯拉大陸國產Model 3銷量為1萬5484輛，去年12月銷量為2萬3804輛。

從整體車市來看，1月分大陸廣義乘用車零售銷量218萬輛，較去年同期增長25.6%，較去年12月下滑6%；狹義乘用車市場零售達到216萬輛，較去年12月下降5.6%，較去年同期增長25.7%，實現了今年的開門紅。

乘聯會表示，今年大陸車市雖出現開門紅的高增長，但預計今年大陸車市將呈現前高後低的走勢，消費增長壓力仍是不容忽視，而今年新能源車走勢有一定能抵銷增長壓力的增量。

乘聯會指出，今年大陸新能源車開局銷量走勢較強，銷量市占已經達到當月總量的7%，而去年是在第四季才達到7%的占比，因此今年第一到第三季的新能源車也帶來一定的銷量增長，不過，去年第四季的新品拉動新能源車高增長，基數抬高的情況下後續大陸新能源車增速可能放緩。