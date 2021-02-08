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全球最長高鐵3422公里 今在大陸連通

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸今天連通3422公里長的高鐵。（新浪）
大陸今天連通3422公里長的高鐵。（新浪）

大陸八縱八橫高鐵網中的最長的一條，自東邊江蘇連雲港至西邊的新疆烏魯木魯今天全線連通，形成全長3422公里的高速鐵路通道。

大陸中國國家鐵路集團於今天（8日）開通徐州至連雲港高速鐵路（徐連高鐵），徐州至連雲港一小時直達。至此，大陸「八縱八橫」高速鐵路網最長橫向通道—連雲港至烏魯木齊的高速鐵路全線貫通，將為新亞歐大陸橋經濟走廊發展提供有力支撐。

徐連高鐵西起江蘇省徐州市，東至連雲港市，沿線經過徐州市經濟開發區、銅山區、邳州市、新沂市，連雲港市東海縣、海州區，全長185公里，設計時速350公里，全線共設徐州東、大許南（暫不辦理客運業務）、邳州東、新沂南、東海縣、連雲港等6座客運車站。

徐連高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路網中連雲港至烏魯木齊通道的最東段，也是最後通車段。徐連高鐵建成通車後，將與此前已開通運營的鄭州至徐州、鄭州至西安、西安至寶雞、寶雞至蘭州、蘭州至烏魯木齊高鐵連接，形成全長3422公里的高速鐵路通道。

徐連高鐵還是連接京滬通道和沿海鐵路通道的重要聯絡線，在徐州樞紐連接京滬高鐵、鄭徐高鐵、徐鹽高鐵，在連雲港連接沿海鐵路通道和連鎮高鐵，進一步完善鐵路網結構。

高鐵 烏魯木齊

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