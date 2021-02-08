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三星蘇州產線交割獲批 TCL科技面板龍頭地位強化

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
TCL科技在深交所公告，收購蘇州三星已獲批准。TCL科技公告截圖
TCL科技在深交所公告，收購蘇州三星已獲批准。TCL科技公告截圖

TCL科技7日在深交所發布公告，關於收購蘇州三星的交易已完成全球範圍內所涉及地區的反壟斷申報並獲得審批，以及南韓產業通商資源部的核心技術出口批准，交割工作將按計劃推進，預計於2021年第1季實現併表。

公告提到，這次交易標的核心業務分別是生產8.5代TFT -LCD顯示面板（產能每月120K）和生產各類顯示模組（產能每月3.5M），交易完成後，TCL 華星將提高供應鏈管控彈性，充分發揮規模和效率優勢，全面提升產品綜合競爭力，同時與品牌終端廠共建更緊密的合作夥伴關係，持續推動 TCL華星市占率高速增長。

目前TCL科技旗下控股子公司TCL華星，在大尺寸顯示領域投產和在建共4條產線，收購完成後，TCL華星將擁有3條滿產的8.5代線，1條滿產以及1條爬坡的11代線。

金融界網站分析，蘇州生產線是三星顯示在大陸唯一的面板廠及模組廠，營運效率、良率等皆為業界領先，本身盈利能力較強，此外客戶主要是供應三星品牌，三星清退LCD產能後，自家品牌電視、平板等產品仍然對LCD有較高需求，產線本身具有穩定的訂單銷路。

其次，在產品結構上，三星蘇州產線技術路線豐富，TCL華星併購後可快速對現有產品組合做調整，加大8K、120HZ等高端產品占比，產品結構改善將進一步提升盈利能力。

自2009年TCL華星正式成立、2011年8月第一條面板線投產以來， TCL華星以每兩年新增一條產線的節奏穩步擴張，截至目前TCL華星已投產面板生產線共計6條，累計投資近人民幣2,000億元。

2021年，TCL華星面板產業又將繼續擴充，包括三星蘇州8.5代線加入、11代線t7量產爬坡以及t4柔性OLED產線二期、三期產能爬坡。一年內新增兩條大尺寸產線，以及柔性OLED產線爬坡放量，產能增量迎來歷史高峰。

隨著三星併表、t7滿產，預計TCL華星在大尺寸的產能規模將比2020年底增長近60%，整體實力進一步提升，行業龍頭地位持續鞏固。

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