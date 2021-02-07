友達光電昆山公司八成台幹和家屬選擇當地過年

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
友達光電昆山廠有八成台幹和家屬選擇在當地過年。（搜狐網）
友達光電昆山廠有八成台幹和家屬選擇在當地過年。（搜狐網）

香港文匯網報導，在大陸就地過年政策措施的激勵下，今年留在昆山過年的台商台幹人數創下新高。第一次在大陸過年的台青廖劭桓表示，絕大多數昆山台商台青早已適應當地生活，留在這裏過年並沒有什麼不習慣。其中，友達光電昆山公司有八成台幹及家屬選擇在當地過年。

今年26歲的廖劭桓來自台灣桃園市，2018年從台北大學畢業後，到昆山瑪冀電子有限公司實習。因表現優秀，實習結束後順利留在瑪冀電子工作，並快速成長為公司人力資源主管。

已經快一年沒有返回台灣的他坦言，雖然有點想家，但是返台過年要面臨14+7天隔離，過年後再回到大陸又要隔離14+14天，一來一回就是隔離近兩個月，所以權衡之下還是決定留在昆山過年。

目前瑪冀電子共有13位台籍員工，今年只有2位選擇回台灣過年，其他11位都留在昆山。廖劭桓說，有些台籍員工已經成家，太太是昆山當地人，留在當地過年自然不成問題。包括他本人在內的一些沒有成家的台籍員工，則約定在春節期間相互組局，或應邀到昆山本地員工家過年。

除瑪冀電子外，昆山其他台企的多數台籍職工也選擇就地過年。例如，友達光電（昆山）有限公司春節留在當地過年的員工占比達到80%以上。其中，台籍高幹及台屬人數近300位，創歷年之最。

為了讓留在昆山的員工過一個暖心的春節，友達光電安排了年夜飯、紅包等各種福利讓員工感受到家一樣的溫暖。公司還推出了「春節樂七天」活動，每天一個活動主題，極大豐富了留昆員工的假期生活。此外，還準備了開工紅包、全勤獎及加班加碼獎勵。

春節 台商 紅包

延伸閱讀

春節凍漲 台塑8日起汽柴油價格不變

桃園永安漁港綠色隧道 春節初二至初六加強交管

鋒面來襲春節前半段濕搭搭 小年夜至除夕影響最大

春節遊花東必看！縱管處、東管處推交通防疫管制措施

相關新聞

聞泰科技收購歐菲光 之前也併安世半導體

市值為人民幣1,248億（新台幣5,366億）的聞泰科技7日發布公告，擬收購歐菲光為蘋果鏡頭模組代工的廣州德爾塔，後續可...

與聞泰簽收購協議 歐菲光：出售有助聚焦消費電子等核心業務

歐菲光7日發布公告，表示已經與聞泰科技簽署「收購意向協議」，將所擁有的與向境外特定客戶供應鏡頭的相關業務資產轉讓給聞泰科...

上海公布2021年重大建設項目 積體電路、特斯拉入列

上海7日公布2021年上海重大建設項目清單，共安排正式項目166項，聚焦科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉...

烏雲正在散去？阿里巴巴債券認購超額8倍

阿里巴巴準備發行50億美元債券，不畏監管收緊的陰影，認購金額已超出發行額8倍，投資人這項舉動被視為對阿里巴巴的信心測試，...

聞泰科技：擬購買歐菲光鏡頭相關業務資產

大陸觸控面板廠歐菲光，出售旗下子公司有了新進展，聞泰科技7日在上交所發布公告，表示與歐菲光簽署「收購意向協議」，擬以現金...

大陸樂視App Logo竟寫「欠122億」 登微博熱搜網友熱議

大陸影劇網站樂視App 6日版本更新後，圖標Logo換新，但Logo竟高調寫著「欠122億」的字樣，此事也讓樂視登上微博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。