友達光電昆山公司八成台幹和家屬選擇當地過年
香港文匯網報導，在大陸就地過年政策措施的激勵下，今年留在昆山過年的台商台幹人數創下新高。第一次在大陸過年的台青廖劭桓表示，絕大多數昆山台商台青早已適應當地生活，留在這裏過年並沒有什麼不習慣。其中，友達光電昆山公司有八成台幹及家屬選擇在當地過年。
今年26歲的廖劭桓來自台灣桃園市，2018年從台北大學畢業後，到昆山瑪冀電子有限公司實習。因表現優秀，實習結束後順利留在瑪冀電子工作，並快速成長為公司人力資源主管。
已經快一年沒有返回台灣的他坦言，雖然有點想家，但是返台過年要面臨14+7天隔離，過年後再回到大陸又要隔離14+14天，一來一回就是隔離近兩個月，所以權衡之下還是決定留在昆山過年。
目前瑪冀電子共有13位台籍員工，今年只有2位選擇回台灣過年，其他11位都留在昆山。廖劭桓說，有些台籍員工已經成家，太太是昆山當地人，留在當地過年自然不成問題。包括他本人在內的一些沒有成家的台籍員工，則約定在春節期間相互組局，或應邀到昆山本地員工家過年。
除瑪冀電子外，昆山其他台企的多數台籍職工也選擇就地過年。例如，友達光電（昆山）有限公司春節留在當地過年的員工占比達到80%以上。其中，台籍高幹及台屬人數近300位，創歷年之最。
為了讓留在昆山的員工過一個暖心的春節，友達光電安排了年夜飯、紅包等各種福利讓員工感受到家一樣的溫暖。公司還推出了「春節樂七天」活動，每天一個活動主題，極大豐富了留昆員工的假期生活。此外，還準備了開工紅包、全勤獎及加班加碼獎勵。
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