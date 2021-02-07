大陸1月外匯存底大減逾59億美元

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸截至今年1月底外匯存底規模為3兆2107億美元。（圖/取自新浪網）
大陸截至今年1月底外匯存底規模為3兆2107億美元。（圖/取自新浪網）

大陸截至今年1月底外匯存底規模為3兆2107億美元（約90.67兆新台幣），較去年12月底下降59億美元（約1666.16億新台幣），降幅為0.2%。據了解，美元指數上漲讓貨幣折算美元下降，以及資產價格變化是主因。

澎湃新聞報導，大陸國家外匯局副局長王春英表示，1月，國際金融市場上，受新冠肺炎疫苗進展、主要國家貨幣政策及財政政策預期等影響，美元指數上漲，主要國家金融資產價格總體下跌。

王春英指出，外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額下降，加上資產價格變化等因素共同作用，使得大陸1月外匯存底規模下降。

國際金融問題專家趙慶明認為，匯率折算是影響大陸1月外匯存底變化的關鍵原因。

趙慶明說，1月美元指數上漲0.7%，非美元貨幣中，歐元、日元大幅下降，會造成大概70億美元的匯率折算損失。

展望未來，王春英表示，疫情變化和外部環境仍面臨較多不確定性，全球經濟復甦的基礎尚不牢固，國際金融市場波動性可能加大。不過，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，國際收支將延續基本平衡格局，有利於外匯存底規模保持基本穩定。

外匯 新冠肺炎

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