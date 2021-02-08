上海重大建設 積體電路、特斯拉入列

上海7日公布2021年上海重大建設項目清單，共安排正式項目166項，聚焦科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉融合與鄉村振興等領域。其中，值得注意的是，科技產業類項目共59項，計畫建成5項，包括上海積體電路產業研發與轉化功能型平台、特斯拉超級工廠一期、上海交通大學張江科學園、上汽大眾MEB工廠建設等。

大陸自媒體報導，上海市發改委7日公布清單中，年內計畫新開工項目18項、在建128項、建成項目20項，另外安排預備項目47項。

第一財經報導，在59項科技產業類項目中，計畫新開工的共有8項。分別是民用飛機航電系統集成平台、格科半導體12吋CIS積體電路研發與產業化項目、鼎泰半導體12吋自動化晶圓製造中心項目、新昇半導體300mm積體電路矽晶圓研發與先進製造新建項目、上海天岳碳化矽半導體材料項目、信達生物上海總部暨全球研發中心、中國生物抗體產業化基地建設項目一期、國盛生物醫藥產業園。涵蓋了上海市三大先導產業和六大點產業。

大陸「十四五」規劃期間，上海已明確三大先導產業和六大重點產業集群的發展目標。根據近日公開的「上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要」，上海對積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業的目標，是努力實現產業規模倍增。同時，還要打造六大重點產業集群，包括電子資訊產業、生命健康產業、汽車產業、高端裝備產業、新材料產業、現代消費品產業。

上海兩會期間，上海市政府副秘書長馬春雷指出，首先是做大做強三大先導產業，也就是積體電路、生物醫藥、人工智慧，同時把上海的六大重點產業做優、做強、做大，進而為上海的經濟發展奠定更好基礎。

上海將持續瞄準重大產業需求，聚焦重點區域、重點領域，推進一批標誌性重大項目落地。在今年首個工作日，作為大陸「十四五」開局的首場活動，上海市重大項目集中開工儀式啟動，全市64個重大項目集中開工，總投資2734億人民幣。