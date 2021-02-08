首批長安商品車中歐班列 抵俄

遼寧港口集團7日發布消息稱，莫斯科當地時間2月6日，首趟由重慶出發經內蒙古二連浩特口岸出境的「重慶—別雷拉斯特」長安商品車中歐班列，順利抵達別雷拉斯特物流中心，這是該集團海外場站開通的首條商品車中歐班列。

中新社報導，作為俄羅斯最大的物流中心鐵路場站，別雷拉斯特物流中心是中俄兩國首個物流基礎設施合作項目，該項目由遼寧集團與俄羅斯鐵路股份公司合作建設。近年來，依託「一帶一路」倡議，中歐班列多個通道在莫斯科匯集，別雷拉斯特物流中心通過對接這些班列，並提供貨物集散、中轉、倉儲、清關、配送等服務。

「重慶—別雷拉斯特」長安商品車中歐班列由別雷拉斯特物流中心和俄羅斯遠東海洋運輸集團（FESCO）合作開通。首批50個集裝箱、150輛長安品牌商品車搭乘該班列被運往俄羅斯，在別雷拉斯特物流中心進行清關、拆箱、存儲，之後將發往莫斯科及周邊地區銷售。

截至目前，別雷拉斯特物流中心已開通9條中歐班列線路，覆蓋了中國大陸東北及內蒙古地區3個（滿洲里、綏芬河、二連浩特）主要對俄出境口岸。

遼寧港口集團方面表示，隨著汽車配件專列及商品車整車班列實現常態化開行，別雷拉斯特物流中心將持續加大班列線路開發力度，為中國大陸車企海外製造、整車銷售和開拓俄羅斯市場提供堅實的物流保障。