聽新聞
test
0:00 / 0:00

首批長安商品車中歐班列 抵俄

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2月6日，在霍爾果斯鐵路口岸，調車人員在檢查中歐班列，列車上裝載著即將出口的公共汽車。（新華社）
2月6日，在霍爾果斯鐵路口岸，調車人員在檢查中歐班列，列車上裝載著即將出口的公共汽車。（新華社）

遼寧港口集團7日發布消息稱，莫斯科當地時間2月6日，首趟由重慶出發經內蒙古二連浩特口岸出境的「重慶—別雷拉斯特」長安商品車中歐班列，順利抵達別雷拉斯特物流中心，這是該集團海外場站開通的首條商品車中歐班列。

中新社報導，作為俄羅斯最大的物流中心鐵路場站，別雷拉斯特物流中心是中俄兩國首個物流基礎設施合作項目，該項目由遼寧集團與俄羅斯鐵路股份公司合作建設。近年來，依託「一帶一路」倡議，中歐班列多個通道在莫斯科匯集，別雷拉斯特物流中心通過對接這些班列，並提供貨物集散、中轉、倉儲、清關、配送等服務。

「重慶—別雷拉斯特」長安商品車中歐班列由別雷拉斯特物流中心和俄羅斯遠東海洋運輸集團（FESCO）合作開通。首批50個集裝箱、150輛長安品牌商品車搭乘該班列被運往俄羅斯，在別雷拉斯特物流中心進行清關、拆箱、存儲，之後將發往莫斯科及周邊地區銷售。

截至目前，別雷拉斯特物流中心已開通9條中歐班列線路，覆蓋了中國大陸東北及內蒙古地區3個（滿洲里、綏芬河、二連浩特）主要對俄出境口岸。

遼寧港口集團方面表示，隨著汽車配件專列及商品車整車班列實現常態化開行，別雷拉斯特物流中心將持續加大班列線路開發力度，為中國大陸車企海外製造、整車銷售和開拓俄羅斯市場提供堅實的物流保障。

俄羅斯 內蒙古

延伸閱讀

中國被指擴充核武 美上將示警

俄羅斯驅逐德、瑞典、波蘭外交官 控「參與納瓦尼抗議」

聲援反對派遊行 俄羅斯驅逐瑞典外交官

大陸順豐傳收購嘉里物流

相關新聞

上海重大建設 積體電路、特斯拉入列

上海7日公布2021年上海重大建設項目清單，共安排正式項目166項，聚焦科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉...

歐菲光「替身」 聞泰打入蘋鏈

聞泰科技與歐菲光昨（7）日分別在上交所發布公告，表示雙方已經簽署了「收購意向協議」，聞泰科技擬以現金方式，購買包括歐菲光...

首批長安商品車中歐班列 抵俄

遼寧港口集團7日發布消息稱，莫斯科當地時間2月6日，首趟由重慶出發經內蒙古二連浩特口岸出境的「重慶—別雷拉斯特」長安商品...

推動電動車 浙江將廣建充電樁

浙江省5日舉行「十四五」規劃綱要記者會披露，浙江將擴大清潔能源消費，加快電動汽車推廣使用，計畫至2025年，建成智能公用...

數位人民幣測試 北京抽千萬元紅包

北京數位人民幣紅包來了。北京七日啟動「數字王府井、冰雪購物節」數位人民幣紅包預約活動，以預約報名、抽籤的方式，向中籤民眾...

德陽攜手院校 四川創油氣產業新地標

四川省德陽廣漢市、成都市新都區和西南石油大學，近日共同簽署戰略合作協議，共建四川省首個跨市域油氣產業生態圈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。