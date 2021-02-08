推動電動車 浙江將廣建充電樁

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省5日舉行「十四五」規劃綱要記者會披露，浙江將擴大清潔能源消費，加快電動汽車推廣使用，計畫至2025年，建成智能公用充電樁達5萬根左右，自用充電樁25萬根以上。

新華社報導，浙江省能源局局長周衛兵表示，為堅決落實碳達峰、碳中和要求，計畫到2025年，浙江省非化石能源占一次能源比重將從目前的20%左右提高到24%，煤電裝機占電力裝機比重從目前的47%下降到42%。

一方面，在能源供給側方面，浙江將加快結構優化，構建清潔低碳的現代能源供給體系。浙江將大力發展可再生能源，實施「風光倍增工程」，到2025年風電光伏裝機在2020年基礎上翻番，達到3400萬千瓦左右。同時，安全有序發展核能電、合理開發抽水蓄能、加快寧波舟山等LNG接收站和天然氣主幹網建設。

另一方面，在能源消費側方面，浙江提出著力綠色轉型，構建節約高效的現代能源消費體系。如在擴大清潔能源消費上，浙江省將加快電動汽車推廣使用，加快綜合供能服務站、充電樁建設，到2025年建成綜合供能服務站800座以上，智能公用充電樁達到5萬根左右，自用充電樁25萬根以上。推動氫燃料在用戶側的應用，到2025年推廣氫燃料電池汽車1000輛以上。

此外，浙江將著力推動能效提升，對標能效國際先進水平，推動傳統工業領域節能改造提升，建立節能激勵導向機制。大力推廣綠色低碳建築，全面執行綠色建築標準，加快未來社區建設，打造節約高效的低碳場景。

綠色建築 電動汽車 再生能源

延伸閱讀

影／BMW M5跟Mustang都輸給它！你也想換輛保時捷電動車嗎？

鴻海用軟體定義電動車新思維 擘劃電動車藍圖

鴻海3+3轉型 重押電動車

產業追蹤／推廣電動車 可借鏡挪威

相關新聞

上海重大建設 積體電路、特斯拉入列

上海7日公布2021年上海重大建設項目清單，共安排正式項目166項，聚焦科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉...

歐菲光「替身」 聞泰打入蘋鏈

聞泰科技與歐菲光昨（7）日分別在上交所發布公告，表示雙方已經簽署了「收購意向協議」，聞泰科技擬以現金方式，購買包括歐菲光...

首批長安商品車中歐班列 抵俄

遼寧港口集團7日發布消息稱，莫斯科當地時間2月6日，首趟由重慶出發經內蒙古二連浩特口岸出境的「重慶—別雷拉斯特」長安商品...

推動電動車 浙江將廣建充電樁

浙江省5日舉行「十四五」規劃綱要記者會披露，浙江將擴大清潔能源消費，加快電動汽車推廣使用，計畫至2025年，建成智能公用...

數位人民幣測試 北京抽千萬元紅包

北京數位人民幣紅包來了。北京七日啟動「數字王府井、冰雪購物節」數位人民幣紅包預約活動，以預約報名、抽籤的方式，向中籤民眾...

德陽攜手院校 四川創油氣產業新地標

四川省德陽廣漢市、成都市新都區和西南石油大學，近日共同簽署戰略合作協議，共建四川省首個跨市域油氣產業生態圈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。