推動電動車 浙江將廣建充電樁

浙江省5日舉行「十四五」規劃綱要記者會披露，浙江將擴大清潔能源消費，加快電動汽車推廣使用，計畫至2025年，建成智能公用充電樁達5萬根左右，自用充電樁25萬根以上。

新華社報導，浙江省能源局局長周衛兵表示，為堅決落實碳達峰、碳中和要求，計畫到2025年，浙江省非化石能源占一次能源比重將從目前的20%左右提高到24%，煤電裝機占電力裝機比重從目前的47%下降到42%。

一方面，在能源供給側方面，浙江將加快結構優化，構建清潔低碳的現代能源供給體系。浙江將大力發展可再生能源，實施「風光倍增工程」，到2025年風電光伏裝機在2020年基礎上翻番，達到3400萬千瓦左右。同時，安全有序發展核能電、合理開發抽水蓄能、加快寧波舟山等LNG接收站和天然氣主幹網建設。

另一方面，在能源消費側方面，浙江提出著力綠色轉型，構建節約高效的現代能源消費體系。如在擴大清潔能源消費上，浙江省將加快電動汽車推廣使用，加快綜合供能服務站、充電樁建設，到2025年建成綜合供能服務站800座以上，智能公用充電樁達到5萬根左右，自用充電樁25萬根以上。推動氫燃料在用戶側的應用，到2025年推廣氫燃料電池汽車1000輛以上。

此外，浙江將著力推動能效提升，對標能效國際先進水平，推動傳統工業領域節能改造提升，建立節能激勵導向機制。大力推廣綠色低碳建築，全面執行綠色建築標準，加快未來社區建設，打造節約高效的低碳場景。