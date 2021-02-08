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德陽攜手院校 四川創油氣產業新地標

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
油氣裝備是德陽市主導產業之一，圖為2019年「德陽造」極地鑽機發往俄羅斯，它能在-50℃下工作，並能抗12級強風。圖／本報四川德陽傳真
油氣裝備是德陽市主導產業之一，圖為2019年「德陽造」極地鑽機發往俄羅斯，它能在-50℃下工作，並能抗12級強風。圖／本報四川德陽傳真

四川省德陽廣漢市、成都市新都區和西南石油大學，近日共同簽署戰略合作協議，共建四川省首個跨市域油氣產業生態圈。

油氣產業是四川省「5+1」現代產業體系之一，川渝兩地此前簽署了「共同推動成渝地區雙城經濟圈能源一體化高品質發展合作協議」，其中提出「十四五」期間的投資將超過4000億元人民幣

生產性服務業是成都市重點發展領域，油氣裝備則是德陽市主導產業之一；為搶抓成渝地區雙城經濟圈建設、成德眉資同城化發展等重大戰略機遇，推動新都區－廣漢市油氣產業協同發展，四川省德陽廣漢市、成都市新都區和西南石油大學共同簽署「三方油氣產業功能區總體規劃」，合力以「一城一鎮兩基地」為載體，建設油氣產業新地標。以「創新應用+城市CBD」為基礎，打造大陸油氣科創新城；以「技術服務+生態農旅」為核心，打造具有國際影響力的油服特色小鎮；以「裝備總裝+核心部件」為支撐，打造世界油氣裝備製造基地。

根據總體規劃，接下來，三方將進一步深化合作深度和廣度，在新都基地建設以西南石油大學為核心的創新技術孵化中心，在廣漢基地建設以創新成果產業化為重點的產業園區，積極引導新都孵化成熟企業到廣漢發展壯大，形成「創新孵化在新都、製造集成在廣漢」的發展格局。

同時，鼓勵廣漢總部企業在西南石油大學建設聯合實驗室，共同開展關鍵核心技術攻關；支援新都基地、廣漢基地制定統一產業發展規劃，聯合制定產業發展扶持政策，開展共同招商，形成「產業發展共同體」。

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