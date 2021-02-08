官員：種業總體供應有保障

首屆中國種業發展論壇暨種業投融資研討會2月6日至7日在北京、海南三亞兩地連線舉行。與會專家、官員認為，中國大陸種業立足大陸國內有保障，但與發達國家相比仍有較大差距，應加大對種業發展的投入，通過種業的率先現代化帶動農業現代化。

中新社報導，大陸農業農村部種業管理司副司長孫好勤表示，近期，社會擔心大陸種業是否存在被「卡脖子」的情況。大陸農作物特別是糧食種子完全依靠自身能够解決，「總體上供應有保障，風險也可控」。此外，大陸現有外資種子企業25家，其市場份額僅占3%左右，進口種子僅占到0.1%。

孫好勤稱，目前大陸農作物良種覆蓋率在96%以上，自主選育品種的面積占比超過95%，但在種子資源保護利用、科技自主創新、企業發展水平等方面還有很多不足和差距。

中共中央政策研究室原副主任鄭新立進一步指出，在大陸農業良種培育中，畜牧業、水產業、油料、飼料、蔬菜、水果等新品種的研發是突出的薄弱環節。農業結構中，種植業與畜牧養殖業的比重為6：4，發達國家的比重一般為3：7。「種植業與畜牧養殖的比例進一步調整到5：5是可能的」。

目前大陸畜禽種業核心種源自給率超過了75%，畜禽種業安全有保障，但種源保障總體處於低水平，存在安全隱患。如白羽肉雞祖代種雞基本靠國外引進，雖不會一卡就死，但會影響肉雞產業的發展速度和質量。豬牛羊10%到30%的核心種源尚需依賴進口。

大陸國務院參事室特約研究員尹成傑建議，制定「十四五」時期種業發展規劃，將大陸國家級的育種中心建設納入「十四五」新基建，把海南等省的育種基地建設作為大陸糧食安全的戰略性基礎工程。