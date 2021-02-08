聽新聞
test
0:00 / 0:00

官員：種業總體供應有保障

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

首屆中國種業發展論壇暨種業投融資研討會2月6日至7日在北京、海南三亞兩地連線舉行。與會專家、官員認為，中國大陸種業立足大陸國內有保障，但與發達國家相比仍有較大差距，應加大對種業發展的投入，通過種業的率先現代化帶動農業現代化。

中新社報導，大陸農業農村部種業管理司副司長孫好勤表示，近期，社會擔心大陸種業是否存在被「卡脖子」的情況。大陸農作物特別是糧食種子完全依靠自身能够解決，「總體上供應有保障，風險也可控」。此外，大陸現有外資種子企業25家，其市場份額僅占3%左右，進口種子僅占到0.1%。

孫好勤稱，目前大陸農作物良種覆蓋率在96%以上，自主選育品種的面積占比超過95%，但在種子資源保護利用、科技自主創新、企業發展水平等方面還有很多不足和差距。

中共中央政策研究室原副主任鄭新立進一步指出，在大陸農業良種培育中，畜牧業、水產業、油料、飼料、蔬菜、水果等新品種的研發是突出的薄弱環節。農業結構中，種植業與畜牧養殖業的比重為6：4，發達國家的比重一般為3：7。「種植業與畜牧養殖的比例進一步調整到5：5是可能的」。

目前大陸畜禽種業核心種源自給率超過了75%，畜禽種業安全有保障，但種源保障總體處於低水平，存在安全隱患。如白羽肉雞祖代種雞基本靠國外引進，雖不會一卡就死，但會影響肉雞產業的發展速度和質量。豬牛羊10%到30%的核心種源尚需依賴進口。　

大陸國務院參事室特約研究員尹成傑建議，制定「十四五」時期種業發展規劃，將大陸國家級的育種中心建設納入「十四五」新基建，把海南等省的育種基地建設作為大陸糧食安全的戰略性基礎工程。

北京 國務院 食安

延伸閱讀

大陸三分一桶裝水是「假水」 老闆邊抽菸邊灌水

聊天程式Clubhouse大陸爆紅 邀請碼炒價至100美元

大陸樂視App Logo竟寫「欠122億」 登微博熱搜網友熱議

習近平貴州視察特種機 共軍「運-8G」內部畫面首度公開

相關新聞

上海重大建設 積體電路、特斯拉入列

上海7日公布2021年上海重大建設項目清單，共安排正式項目166項，聚焦科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉...

歐菲光「替身」 聞泰打入蘋鏈

聞泰科技與歐菲光昨（7）日分別在上交所發布公告，表示雙方已經簽署了「收購意向協議」，聞泰科技擬以現金方式，購買包括歐菲光...

首批長安商品車中歐班列 抵俄

遼寧港口集團7日發布消息稱，莫斯科當地時間2月6日，首趟由重慶出發經內蒙古二連浩特口岸出境的「重慶—別雷拉斯特」長安商品...

推動電動車 浙江將廣建充電樁

浙江省5日舉行「十四五」規劃綱要記者會披露，浙江將擴大清潔能源消費，加快電動汽車推廣使用，計畫至2025年，建成智能公用...

數位人民幣測試 北京抽千萬元紅包

北京數位人民幣紅包來了。北京七日啟動「數字王府井、冰雪購物節」數位人民幣紅包預約活動，以預約報名、抽籤的方式，向中籤民眾...

德陽攜手院校 四川創油氣產業新地標

四川省德陽廣漢市、成都市新都區和西南石油大學，近日共同簽署戰略合作協議，共建四川省首個跨市域油氣產業生態圈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。