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App收集個人信息規範發布

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸工信部7日披露，為了規範App任意收集、使用麥克風錄音權限，已發布「App收集使用個人信息最小必要評估規範」。同時，正在起草「移動互聯網應用程序個人信息保護管理暫行規定」，劃出底線，明確紅線，更好保護個人信息，促進App市場健康發展。

新華社報導，大陸工信部指出，正在起草的「移動互聯網應用程序個人信息保護管理暫行規定」明確了知情同意和最小必要兩項個人信息保護基本原則，知情同意原則要求從事App個人信息處理活動，應當以清晰易懂的語言告知用戶個人信息處理規則，由用戶在充分支持的前提下作出自願、明確的意思表示。最小必要原則要求從事App個人信息處理活動，應當具有明確合理的控制，不得從事超出用戶同意範圍或者與服務場景無關的個人信息處理活動。

大陸工信部副部長劉烈宏指出，將進一步完善「移動互聯網應用程序個人信息保護管理暫行規定」，加快文件推出的進程。同時堅持問題導向，重點解決「麥克風權限濫用」「未經用戶同意擅自讀寫相冊」「過度索取通訊錄」「隱藏個推關閉選項」等當前用戶反映強烈的熱點問題，高效推進中國大陸App技術檢測平台建設，形成全年檢測180萬款的覆蓋能力。

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