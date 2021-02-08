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廣州民營經濟增加值 首次逾兆元

聯合報 / 大陸新聞中心╱╱綜合報導

據廣州市工業和信息化局7日表示，2020年，廣州市實現民營經濟增加值10200.04億元（人民幣，下同），歷史上首次超過兆元，占GDP的比重為40.8%，同比增長2.8%。

中新社報導，2020年，受新冠肺炎疫情和複雜嚴峻的國內外形勢影響，廣州民營企業生產經營面臨巨大挑戰和壓力。對此，廣州市積極出政策、優環境、暖企業，第一時間推出「暖企15條」「穩增長48條」「信用助企9條」「穩就業5條」「文旅12條」等政策，支持民營企業應對疫情共度難關，全市民營企業有序復工復產、民營經濟穩定健康發展。

除經濟總量邁上新台階，2020年廣州民間投資也實現由負轉正。數據顯示，2020年，全市完成民間投資3068.26億元，占全市固定資產投資的40.3%，累計增速由負轉正，實現同比增長9.4%，增速高於全中國和廣東全省。其中，科學研究和技術服務業、教育業、製造業的民間投資同比分別增長2.6倍、62.0%和23.7%。　

市場主體數量也保持了持續增長。2020年，廣州全市新登記私營企業40.36萬戶，同比增長33.1%；個體工商戶13.03萬戶，同比增長7.5%。至2020年底，全市實有登記私營企業和個體工商戶255.66萬戶，占各類市場主體數量的94.8%。

據該局表示，廣州市民營經濟支撐作用明顯。數據顯示，2020年，廣州市規模以上民營工業企業實現產值同比增長6.2%，增速高於全市平均水平3.4個百分點；民營企業進出口總額同比增長13.9%，是唯一保持正增長的企業類型，占全市外貿總值的51.1%。

疫情 新冠肺炎

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