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珠三角地區 出現罕見用工暖冬

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸珠三角首現「用工暖冬」，圖為東莞市凱格精機股份有限公司的工人在工作中。（新華社資料照）
大陸珠三角首現「用工暖冬」，圖為東莞市凱格精機股份有限公司的工人在工作中。（新華社資料照）

去冬今春，受益於疫情防控舉措，以製造業聞名的中國大陸珠三角地區一直處於旺盛的用工狀態，出現了罕見的「用工暖冬」。部分企業得以在農曆年加大產量，以滿足國際市場需求。

新華社報導，受春節因素影響，中國大陸企業通常會在每年元旦後減少用工，並在春節假期及前後一周停止生產。但今年，這一態勢卻在外向型經濟比重較高的珠三角被完全逆轉。當地企業普遍表示，2020年底以來，隨著國際市場對中國大陸製造的家用電器、醫用物資、日常生活用品等需求的持續增長，國際訂單持續走高，進而帶動用工需求居高不下。

廣州美維電子有限公司今年1月的訂單打破歷史紀錄，企業從去年12月開始就大量招工。為蘋果等巨頭供應光學零配件的伯恩光學（惠州）有限公司人力資源經理葉勁松說，企業訂單已經排到了今年3月，目前總用工量超過10萬人，處於歷史同期高位。

今年春節，為防止疫情在大陸發生新一輪反彈，大陸各級政府倡議群眾「就地過年」，不少珠三角企業通過支付高額加班費用、提供娛樂休閒活動、增加福利供應等吸引員工「留崗過年」。正在忙於交付訂單的東莞市凱格精機股份有限公司總經理劉小寧說，為感謝員工們春節留下來幫助公司趕訂單，企業決定增發「年夜飯補貼」1000元人民幣。

數據顯示，今年預計約有1200萬外省務工人員留粵過節，占比超過六成。為保障勞動者的休閒和文娛需求，各地還準備了近1400場次的文旅活動和大量「雲展覽」「雲旅遊」活動。

此外，為了更好地協調企業用工和勞動者休假需求，珠三角目前已經啟動了多種形式的用工調劑平台。製造業重鎮東莞用「共享員工」的辦法協調富餘工人到缺工企業兼職；當地政府還鼓勵留下的工人利用假期開展線上技能學習，並給予補貼。

儘管疫情使得春節消費部分受到影響，但經濟生產節奏穩定，加上節後企業招用工成本減少、交付能力提升，業內人士預計，中國大陸一季度經濟或將迎來「開門紅」。

春節 疫情

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