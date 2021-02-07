聞泰科技收購歐菲光 之前也併安世半導體

市值為人民幣1,248億（新台幣5,366億）的聞泰科技7日發布公告，擬收購歐菲光為蘋果鏡頭模組代工的廣州德爾塔，後續可以與聞泰手機ODM的整合，在聞泰的通路保障，德爾塔的營收結構預期會有不小的優化提升，同時也會為聞泰的毛利結構帶來新的優化空間。

聞泰科技曾併購過安世半導體（Nexperia）前身，也就是全球最大的汽車用晶片供應商恩智浦（NXP）旗下標準件業務事業部。

騰訊新聞報導，歐菲光的鏡頭業務，在蘋果大陸產業鏈當中是最核心、價值最高的部分，稀缺性和重要性不言而喻，而成為蘋果供應商至少需要2年時間，這次聞泰科技大手筆收購歐菲光蘋果業務所有資產，也代表聞泰科技即將借助新增的攝像頭業務成為蘋果主力供應商之一。

其實這不是聞泰科技第一次收購，聞泰科技前身是成立於1993 年的中茵股份，於1996年8月28日上市，主業包括行動通信設備產品的研發與製造、房地產開發與經營。

公司於2016 年將業務重新進行整合，並在併購聞泰通訊的同時，將原地產業務剝離，隔年5月更名聞泰科技，主業重心轉移到手機ODM業務上，業務涵蓋行動終端、人工智慧、物聯網等領域的，打造集行動終端和智慧硬體一體化的產業生態平臺，也是大陸最大的手機ODM公司。

聞泰科技也發起過併購，安世半導體（Nexperia）前身為全球最大的汽車用晶片供應商——恩智浦（NXP）旗下標準件業務事業部。

聞泰對安世半導體股權的併購先後分為兩步，第一次在2018年4月22日，聞泰科技帶頭併購財團，以人民幣114.35億元收購合肥芯屏基金所持有的100%安世股權，這次收購後，收購聯合體持有安世半導體約43.24%股份，代表聞泰科技正式進軍半導體領域，也是聞泰併購安世的第一步。

第二次對安世的併購在2018年9月，聞泰公布了現金購買草案；隔年3月2 日，聞泰科技發布的重大現金購買實施報告，2019年6月，聞泰科技的合肥公共資源交易中心組織以公開競拍方式履行了市場化競價流程，最終確定人民幣199.25 億元，完成了這場這場「蛇吞象」的併購。

和收購半導體業務一樣，聞泰的原始出發點，都是為了手機業務的產業鏈升級，優化毛利結構，只是安世附帶的超過50%營收占比的汽車業務，在這次汽車晶片集體缺芯的背景下，無心插柳柳成蔭。