歐菲光：出售有助聚焦消費電子、車載等核心業務

歐菲光7日發布公告，表示已經與聞泰科技簽署「收購意向協議」，將所擁有的與向境外特定客戶供應鏡頭的相關業務資產轉讓給聞泰科技，將有助於公司更加聚焦消費電子、車載等多領域的光學及微電子等核心業務，提升高附加值產品占比，並提高公司整體營運效率和盈利水準。

第一財經日報報導，去年7月，歐菲光被美國商務部列入實體清單後，市場上頻繁傳出歐菲光將被蘋果移出鏡頭模組供應鏈，只能為老款iPhone提供鏡頭模組，無法參與新款iPhone組件供應。

在今年1月21日，歐菲光又因立訊精密擬接手該公司蘋果業務的消息，導致股價大跌，1月22日、1月25日歐菲光股價分別下跌8%、6.4%，三個交易日市值蒸發人民幣75.45億元。

在被各類傳聞困擾近4個月後，1月25日晚，歐菲光發布公告，決定將包括廣州得爾塔在內的4家子公司掛牌出售，4家子公司總資產超過人民幣110億元，占歐菲光總資產的近三成，並為歐菲光貢獻了超五分之一的營收。

接近歐菲光人士表示，蘋果生意並不好做，這次剝離蘋果鏡頭模組業務對於歐菲光來說可以算是「及時止損」，改善自身財務狀況，降低資產負債率，歐菲光仍是安卓陣營的鏡頭模組龍頭，公司也可以更好的聚焦以安卓端光學為核心的業務。

歐菲光業務包括光學光電產品（包括影像模組、光學鏡頭、觸控產品）、微電子產品（包含指紋辨識、3D 深度感測）和智慧汽車類產品（包含車載鏡頭、智慧中控等）。

歐菲光日前發布去年全年業績預告，淨利潤人民幣8.1億元到9.1億元，年增59%到78%，其中光學影像業務保持快速增長，光學鏡頭產能和出貨持續提升；受益於部分大客戶訂單增加和平板電腦銷量增長，以及安卓觸控業務獨立發展，觸控業務結構持續優化，盈利能力改善。