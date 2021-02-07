聞泰科技：擬購買歐菲光鏡頭相關業務資產

大陸觸控面板廠歐菲光，出售旗下子公司有了新進展，聞泰科技7日在上交所發布公告，表示與歐菲光簽署「收購意向協議」，擬以現金方式購買歐菲光擁有的與向境外特定客戶供應鏡頭的相關業務資產，具體資產明細及交易金額由交易雙方在正式收購協議中確定。

公告指出，購買的具體業務包括歐菲光持有廣州得爾塔（華南廠）的100%股權，以及歐菲光及控股在大陸及境外所擁有的與向境外特定客戶供應鏡頭相關業務的經營性資產。

廣州得爾塔（華南廠），是歐菲光於2016年以人民幣15.8億元價格，併購索尼電子華南公司，當時索尼擁有蘋果50%前置鏡頭以及10%後置鏡頭的市佔，生產正是由華南廠負責，當時憑借此次併購，歐菲光成功切入蘋果光學鏡頭供應體系。

聞泰科技原本是大陸手機ODM（原廠委託設計）一哥，去年7月以人民幣338億元，完成對全球知名的半導體IDM、安世半導體（Nexperia）的收購後，切入的全球汽車、通信、計算機、消費電子等應用領域供應鏈。

聞泰科技的客戶包括博世、比亞迪等；工業與動力領域客戶包括艾默生、思科、台達、施耐德等；移動及可穿戴設備領域客戶包括蘋果、谷歌、華為、三星、小米等；消費領域客戶包括亞馬遜、大疆、戴森等；電腦領域客戶包括華碩、戴爾、惠普等。

2021年首個工作日，上海市4日舉行64個重大項目集中開工活動，聞泰科所切入12吋車規級功率半導體晶圓廠開工，預計年產晶圓片40萬片，達產產值約每年33億元（新台幣141.9億元）。