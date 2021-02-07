「快手科技」市值突破萬億港元 4551員工認購股份變千萬富翁

「快手科技」上周五（5日）在香港交易所正式掛牌上市，開盤報338港元（約新台幣1219元），較招股價高出近200%，一手100股賬面即賺2.23萬港元（約新台幣8萬），也令快手的市值瞬間突破萬億港元，成為繼騰訊、阿里巴巴、美團、拼多多後中國第五大互聯網公司。

據大陸媒體報導，快手升值除了令創辦人兼CEO宿華身價晉身千億級富豪之外，也令一批快手員工成為千萬富翁。

報導指出，根據快手的招股書，公司有4551名員工有認購5.24億B類股份，人均持股11.5萬股。以338港元（約新台幣1219元）計算，他們的身家平均一夜之間就有3880萬港元（約新台幣1億4000萬）。但值得一提是，招股書同時顯示，截至2020年6月30日，快手共計有16387名全職雇員，所以實際上大部分的員工都沒有因為公司上市而暴富。

報導也提到，快手的「發跡史」，最初只是在北京立水橋的一間兩房出租屋內開始，只一款用作製作、分享GIF圖片的手機應用程式。2012年11月，快手開始轉型投身短片領域，成為用戶記錄分享生產、生活的平台。隨著智能手機普及和移動網絡成本下降，快手的用戶量在2016年上半年已累計有3億人，低調地成為繼微信、QQ和微博後，中國流量第四大的手機應用程式。

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文章授權轉載自《香港01》