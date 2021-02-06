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上海「產業成績單」出爐 人工智慧表現亮眼
上海市經濟和資訊化委員會6日發布2020年產業經濟和資訊化發展數位報告，其中，人工智慧產業規模近人民幣2,000億元，增長30%以上。
中新網報導，在積體電路領域，2020年上海積體電路產業規模同樣約為人民幣2,000億元，增長超過21%，並啟動東方芯港等5個特色產業園區建設。
上海的大數據產業總規模超過人民幣2,300億元，年增16.3%。
根據《上海市促進線上新經濟發展行動方案(2020-2022年)》，在生鮮電商、線上金融、線上教育、遠端辦公等12個重點領域加快發展。
在數位新基建方面，上海完成5G網路中心城區和郊區重點區域室外連續覆蓋，2020年累計建設5G室外基地台超過3.2萬個、室內小站超過5.1萬個。
上海市經濟和資訊化委員會主任吳金城指出，經濟數位化轉型是產業發展的必然方向，希望滬企進一步加大創新突破力度，重塑產業鏈上下游。
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