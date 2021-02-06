券商：大陸國內資金面最緊的時刻應已過去

中信證券在最新研報中指出，大陸國內資金面最緊的時刻應該已經過去，預計整體流動性環境仍將支持實體經濟的平穩增長。2月A股依然處於資金平穩流入驅動的輪動慢漲下半場。

Wind數據顯示，本周人行在公開市場累計進行人民幣4,800億逆回購操作，此外共有3,840億元逆回購到期，因此本周淨投放960億元，使得資金市場吃緊的情緒有所消解，資金利率出現明顯回落。

展望後續市場流動性，中國銀行研究院研究員范若瀅表示，除了重啟14天逆回購以外，人行還將透過續作中期借貸便利（MLF）等措施來加大市場投放，以滿足春節市場流動性需求。整體來看，未來貨幣政策在堅持穩健基調不變的同時，將更加強調精準性。

中信證券明明團隊認為，今年春節面臨的流動性缺口在人民幣1.85兆元左右，人行有加大投放的必要性。不過，資金利率中樞後續預計將在政策利率附近運行，春節前後資金面仍然以緊平衡為主，很難回到去年12月底和今年1月初的水準。

國金證券總量研究中心宏觀經濟研究首席分析師邊泉水表示，與2018至2020年相比，貨幣市場利率上升幅度明顯強於季節性。近期相對偏高的貨幣市場利率水準，不能僅僅用春節、月底因素來解釋，背後反映隨著經濟擴張進入中後期階段，貨幣政策呈現中性略偏緊的態勢。預計流動性最緊時期已過，但貨幣環境總體不會呈現過鬆狀態。

光大證券首席銀行業分析師王一峰也表示，由於「晚春效應」，今年春節前資金面或存在「雙峰效應」，即第一峰為1月中下旬繳稅高峰期，第二峰為2月上旬，臨近春節前資金利率有小幅走高的可能。而「雙峰效應」使得資金面有自我穩定機制，且後續人行或將釋放跨春節暖意，市場無需過度擔憂資金面持續收緊。