深圳交易所大變革 主板、中小板將合併

中國證監會5日公告，正式批准深圳證券交易所（簡稱「深交所」）主板與中小板合併。合併原則為「兩個統一、四個不變」，即：統一主板與中小板的業務規則、統一運行監管模式；合併後發行上市條件不變、投資者門檻不變、交易機制不變、證券代碼及簡稱不變。

大陸《每日經濟新聞》指出，深交所主板新股首次公開發行（IPO）當年為籌設創業板市場暫停，迄今已將近20年。2000年至2002年，深交所發行籌資額分別為人民幣629億元、235億元和142億元，逐年下滑。

為尋求突圍，深交所之後推出中小板，將具成長性及科技含量的中小企業，集中到深交所發行上市。

2004年6月25日，中小板開板。2009年10月23日，創業板也鳴鑼開市。雖然深交所2015年就提出「恢復深市主板IPO發行」，但一直未能落實。

《新京報》指出，回顧深交所歷史，中小板其實就是創業板的「過渡板」。隨著創業板推出，中小板的使命已部分完成。中小板之所以得以保存，主要是基於滬深兩市定位分工考量。

亦即上交所偏向於藍籌股市場定位，一些大型股、藍籌股集中到上海上市，中小型企業則以深圳上市為主。

根據深交所官網資料，截至2月5日收盤，深交所主板上市公司468家，中小企業板上市公司1,001家，創業板上市公司906家。

目前主板總市值約人民幣9兆7,406億元，中小板13兆7,456億元，創業板10兆9,770億元。深交所中小板、主板上市公司合計總市值將近人民幣23.5兆元。

大陸國海證券指出，深交所主板長期沒有發行融資功能，且主板和中小板企業類型相似、市場環境一致，兩板區分管理意義有限。

國海證券表示，主板與中小板合併將重開深市主板，提高深交所市值競爭力，清晰板塊定位。這將有利於均衡滬深兩市板塊配置，縮小兩市差異，促進同質競爭。同時，兩板合併將加速推進註冊制改革。

中國證監會市場部副主任皮六一強調，深交所主板與中小板合併後，將形成以主板、創業板為主體的市場格局，為處在不同發展階段的中小企業提供融資服務。深市主板將重點支持相對成熟的企業融資發展，創業板主要則服務成長型、創新創業企業。