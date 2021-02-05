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大陸順豐控股傳收購嘉里物流股權 台灣順豐回應

聯合報 / 記者蔡敏姿／台北即時報導
大陸快遞龍頭順豐控股傳出將收購嘉里物流部份股權。騰訊網
大陸快遞龍頭順豐控股傳出將收購嘉里物流部份股權。騰訊網

針對大陸順豐控股將收購嘉里物流部份股權，台灣順豐今（5）日回應，台灣順豐與大陸順豐僅是長期代理的關係，為各自獨立的兩家公司，對於大陸順豐的商務交易並不了解。台灣順豐不便發表任何評論。

順豐控股擬披露重大事項，今日股票臨時停牌，待公司披露相關公告後復牌。公告補充稱，為了進一步提升綜合物流解決方案能力，順豐控股正規畫收購一家公司的部分股權，避免公司股價異常波動，故申請停牌不超過五個交易日。

同日，嘉里物流、嘉里建設在港交所停牌，公告稱短暫停牌以待公司刊發一則有關公司內幕消息的公告。

彭博資訊報導，順豐控股正在商談收購嘉里物流的少數股權，同時，嘉里物流考慮將一些資產出售給母公司嘉里建設。嘉里建設目前持有嘉里物流約四成股權，潛在交易的細節仍在討論中，且交易的結構可能會改變。

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