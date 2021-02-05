「快手」港股上市首日 股價飆漲200%

大陸短視頻平台「快手科技」5日在香港交易所掛牌，股價一度飆升至港幣345元，較發行價115元飆漲200%。早盤收盤，快手科技報303.6元。若新股抽籤幸運抽中的投資人，每手（100股）帳面就賺進港幣1萬8,860元（約新台幣6.8萬元）。

快手科技目前市值約港幣1.38兆元，超越勝京東、小米，以及中國移動、農業銀行等老牌上市公司。香港經濟日報指出，快手應該很快就會被納入MSCI中國指數、富時中國指數、恒生國指、恒生科技指數。

快手科技2011年3月推出「快手」，最初是一款用來製作、分享GIF圖片的手機應用軟體。

2012年11月，快手從純粹的工具應用轉型為短影音社群，成為記錄和分享生產、生活的應用平台。隨著智慧型手機與行動網路普及，2015年起，快手就快速成長，目前已是另一款熱門短影音平台「抖音」的主要競爭對手。

市調公司艾瑞數據顯示，以平均日活躍用戶數計算，快手已是全球第二大短影音平台。

據搜狐財經估算，快手員工持股比例約9.7%。按目前快手港幣1.38兆元的市值估算，快手4,551名員工，人均獲利超過2,000萬元。快手兩名創辦宿華和程一笑，身價更分別飆至港幣1,299億元和1,031億元。