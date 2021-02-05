聽新聞
test
0:00 / 0:00
人民幣3,000萬元！蘇州再次發放數字人民幣紅包
為推動數位人民幣的發展，繼去年12月成功發放2,000萬元數字人民幣消費紅包後，蘇州5日再次啟動「數字人民幣．蘇州年貨節京東專場」活動，這次將發放3,000萬元（約新台幣1億2,900萬元）數字人民幣。每個紅包人民幣200元，紅包總數為15萬份。
根據蘇州市政府新聞辦公室微信公眾號《蘇州發布》的消息，5日零時起至6日24時，蘇州市民可透過「蘇周到」APP或京東APP登記預約。抽重的市民可於2月10日18時至2月26日24時，使用數字人民幣蘇州年貨節紅包，在指定線上電商或蘇州指定線下商戶進行消費。
蘇州這次數字人民幣紅包線上場景由京東集團提供專場消費支持，線下場景則支持在蘇州全市約1.6萬家實體商店，涵蓋商場超市、生活服務、日用零售、餐飲消費等領域。到期未獲取或未使用的紅包，將自動返還紅包資金提供方。
蘇州發布表示，第二次進行數字人民幣紅包試點，是為鞏固和擴大數字人民幣蘇州試點工作成效，同時進一步提振消費信心，釋放春節假期消費需求。
《蘇州發布》強調，在蘇州開展以數字人民幣年貨紅包形式發放消費補貼活動，只是數字人民幣研發過程中的一次常規性測試，不代表數字人民幣正式推出實施。這次紅包資金全數由京東集團提供。
去年底「雙12蘇州購物節」期間，蘇州市政府曾向蘇州市民發放2,000萬元數字人民幣消費紅包，除線下實體商戶外，還引入京東商城作為線上電商消費場景。
據上海《界面新聞》報導，京東科技集團數字人民幣項目負責人彭飛表示，京東科技可以解決海量數據對帳問題，15分鐘內即能完成5,000萬筆以上的交易對帳。數字人民幣蘇州年貨節京東專場，是數字人民幣在蘇州的再次試點，可望在春節假期進一步提振消費信心，釋放消費需求。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言