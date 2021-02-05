陸駐WTO新代表：中國正成為規則制定重要參與者

甫上任的大陸常駐世界貿易組織（WTO）代表李成鋼表示，大陸加入WTO已20年，已從WTO規則的接受者，逐漸成長為規則制定的重要參與者。他強調，中國常駐WTO代表團將在WTO框架下開展與各成員的合作與交流，致力維護多邊貿易體制的權威性和有效性。

大陸在WTO展現強烈企圖心，預估WTO新任秘書長人選與上訴機構如何運作，將成為近期中美在WTO角力的重點。

新華社4日報導，大陸國家主席習近平任命商務部前部長助理李成鋼為大陸常駐WTO代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

但李成鋼北京時間1月29日晚上，已經首度以大陸常駐WTO代表的身分，透過視訊與美國、歐盟、印度等29個WTO成員的代表，參加由瑞士主辦的2021年WTO小型部長會議。

現年54歲的李成鋼畢業於北京大學法律系，擁有德國漢堡大學法律經濟學碩士學位。歷任大陸外經貿部條約法律司綜合處、反傾銷調查處副處長、反傾銷調查處處長，外經貿部、商務部進出口公平貿易局壁壘調查處處長等職。2016年12月至2021年1月任大陸商務部部長助理。

上任後，李成鋼在大陸常駐WHO代表團官網發表他的首份致辭時表示，今年是中國加入WTO20周年。加入WTO以來，中國已成為全球120多個國家和地區的主要貿易夥伴，連續12年位居世界第二大進口國、最不發達國家最主要出口市場。

李成鋼說，「過去20年，中國對世界經濟增長的平均貢獻率接近30%，成為拉動世界經濟復甦增長的重要引擎。」

他表示，「作為世貿組織重要成員，中國全面參與世貿組織各項活動，忠實履行入世承諾，不斷推進高水平的貿易和投資自由化便利化，已從一個世貿規則的接受者，逐漸成長為規則制定的重要參與者。」

也參加1月29日2021年WTO小型部長會議的大陸商務部長王文濤也指出，中方願與各方共同維護多邊貿易體制，推進WTO改革，推動WTO發揮更大作用。

他強調，中方支持盡快根據遴選委員會的提議任命WTO新任秘書長，恢復上訴機構運行，增強國際社會對多邊主義的信心。

上海《第一財經》指出，目前WTO面臨的較為緊迫和棘手的問題，首先是WTO新任秘書長難以確認，其次是上訴機構依舊停擺。

報導稱，在1月29日會議上，中美對WTO新任秘書長的表態有所不同。大陸支持盡快根據遴選委員會的提議任命WTO新任秘書長，美方則表示積極考慮下一任秘書長人選問題，但未提及遴選委員會的提議。

中國世界貿易組織研究會副會長霍建國認為，如果遴選委員會的決定是在原有的人員上繼續做工作，就需要美國改變態度。但剛上任的拜登政府對於WTO改革及美國將在WTO發揮什麼作用，迄今仍沒有明確的態度。